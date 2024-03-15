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Haberler Galeri Sabahları 1 çay kaşığı tüketmek yağları cayır cayır yakıyor! 1 ayda 8 kilo vermenizi sağlıyor...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:20

Sabahları 1 çay kaşığı tüketmek yağları cayır cayır yakıyor! 1 ayda 8 kilo vermenizi sağlıyor...

Günümüzde sağlıklı yaşam ve ideal vücut ağırlığına ulaşma çabası, birçok kişinin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Kilo verme, sadece fiziksel görünümü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlık ve yaşam kalitesini artırır. Ancak, kilo verme süreci kolay değildir ve birçok insan için zorlu bir mücadele olabilir. Bu nedenle, etkili bir kilo verme stratejisi benimsemek ve doğru yaklaşımı belirlemek son derece önemlidir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma özellikle bu besinin kilo vermede oldukça etkili olduğunu gösteriyor.

Sabahları 1 çay kaşığı tüketmek yağları cayır cayır yakıyor! 1 ayda 8 kilo vermenizi sağlıyor...

Bir çalışmaya katılan gönüllülere sabah ilk iş tüketmeleri için günlük bir "doz" elma sirkesi verildi.

Sabahları 1 çay kaşığı tüketmek yağları cayır cayır yakıyor! 1 ayda 8 kilo vermenizi sağlıyor...

Araştırma, günde bir çay kaşığı elma sirkesinin kilo kaybına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Asidik sıvı, elma suyunun fermente edilmesiyle yapılır ve yüzyıllardır çeşitli rahatsızlıklar için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmıştır.

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Sabahları 1 çay kaşığı tüketmek yağları cayır cayır yakıyor! 1 ayda 8 kilo vermenizi sağlıyor...

Araştırmacılar, kilo vermeye yardımcı olma potansiyelini test etmek için aşırı kilolu veya obez olan 27-34 yaş arası 120 kişiyi araştırdı.

Sabahları 1 çay kaşığı tüketmek yağları cayır cayır yakıyor! 1 ayda 8 kilo vermenizi sağlıyor...

Katılımcılar dört gruba ayrıldı ve üç ay boyunca sabah ilk iş olarak 5, 10 veya 15 ml'lik bir "doz" ya da placebo bir içecek aldılar.

Sabahları 1 çay kaşığı tüketmek yağları cayır cayır yakıyor! 1 ayda 8 kilo vermenizi sağlıyor...

Elma sirkesi içenler ortalama 6-8 kg kaybederek daha fazla kilo verdi; daha yüksek kiloda olanlar ise en büyük kaybı gördü.

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