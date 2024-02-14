Sabahları kahveyi böyle içtiğinizde 1 ayda 5 kilo verdiriyor! Yağları su gibi yakan en etkili yöntem

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve doğru bir şekilde yapılan kahvaltı gün içinde alınacak kalori miktarının dengelenmesini sağlar. Yapılan araştırmalar, sabah tüketilen kahvenin metabolizma hızını artırdığını bu sayede kilo verme sürecini kolaylaştırdığını gösteriyor.