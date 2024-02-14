Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
10:02
Sabahları kahveyi böyle içtiğinizde 1 ayda 5 kilo verdiriyor! Yağları su gibi yakan en etkili yöntem
Sabahları kahveyi bu şekilde tükettiğinizde bir ayda 5 kiloya kadar verebileceğinizi biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar, sabah tüketilen kahvenin metabolizma hızını kat kat artırdığını ve kısa sürede depo yağların yakımını kolaylaştırdığını gösteriyor. Peki, kahvenin zayıflatma etkisinin ortaya çıkması için nasıl tüketilmesi gerekiyor? İşte ayrıntılar...