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  • Saç dökülmesini önleyen besinler sizi çok şaşırtacak! Saçı dökülen bu besinleri bol bol tüketsin!

sizi çok şaşırtacak! !

sizi çok şaşırtacak! birçok kişinin ortak problemleri arasında geliyor. Saç dökülmesinin farklı sebeplerinin olması yanı sıra hava kirliliği sağlıksız beslenme saç sağlığını etkileyen önemli faktörlerden. Işıl ışıl parlayan, hacimli ve gür saçları kim istemez ki? Sağlıklı saçlar denildiğinde aklımıza genellikle kozmetik ürünler ve düzenli uygulanan bakımlar geliyor. Ancak bu faktörler etkili olsalar da, sağlıklı ve gür saçların sırrı aslında beslenme alışkanlıklarımızda gizli! Peki sağlıklı saçlar için hangi besinleri tüketmeliyiz? Saç dökülmesini önleyen neler? Saçı dökülenlerin bol bol tüketmesi gereken süper besinler nelerdir? Gür saçların sırrı hangi besinlerde saklı? İşte saçları dökülenlerin imdadına koşacak müthiş besinler...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 14:59
Saç dökülmesini önleyen besinler sizi çok şaşırtacak! Saçı dökülen bu besinleri bol bol tüketsin!

sizi çok şaşırtacak! birçok kişinin ortak problemleri arasında geliyor. Saç dökülmesinin farklı sebeplerinin olması yanı sıra hava kirliliği sağlıksız beslenme saç sağlığını etkileyen önemli faktörlerden. Işıl ışıl parlayan, hacimli ve gür saçları kim istemez ki? Sağlıklı saçlar denildiğinde aklımıza genellikle kozmetik ürünler ve düzenli uygulanan bakımlar geliyor. Ancak bu faktörler etkili olsalar da, sağlıklı ve gür saçların sırrı aslında beslenme alışkanlıklarımızda gizli! Peki sağlıklı saçlar için hangi besinleri tüketmeliyiz? Saç dökülmesini önleyen neler? Saçı dökülenlerin bol bol tüketmesi gereken süper besinler nelerdir? Gür saçların sırrı hangi besinlerde saklı? İşte saçları dökülenlerin imdadına koşacak müthiş besinler...

Saç dökülmesini önleyen besinler sizi çok şaşırtacak! Saçı dökülen bu besinleri bol bol tüketsin!

Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup ve güçlendiriyor.

Dolayısıyla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, " değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.

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Saç dökülmesini önleyen besinler sizi çok şaşırtacak! Saçı dökülen bu besinleri bol bol tüketsin!

Tüm sağlıklı saçlarımız üzerinde etkili olsalar da, bazı besinler var ki içerdikleri vitamin ve minerallerle ayrı bir önem taşıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, sağlıklı ve gür saçlar için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 besini anlattı, önemli bilgiler verdi.

Saç dökülmesini önleyen besinler sizi çok şaşırtacak! Saçı dökülen bu besinleri bol bol tüketsin!

MANDALİNA

C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor.

Saç dökülmesini önleyen besinler sizi çok şaşırtacak! Saçı dökülen bu besinleri bol bol tüketsin!

Aynı zamanda vücuttaki demir emilimini artırarak saçı güçlendiriyor. Mandalinadaki B vitaminleri de saçın daha hızlı uzamasını sağlıyor, saç kaybını azaltıyor ve beyazlama sürecini yavaşlatıyor.

Saç dökülmesini önleyen besinler sizi çok şaşırtacak! Saçı dökülen bu besinleri bol bol tüketsin!

Sağlıklı saçlar için her gün 2-3 adet küçük boy mandalina tüketmenizde fayda var.

Saç dökülmesini önleyen besinler sizi çok şaşırtacak! Saçı dökülen bu besinleri bol bol tüketsin!

HAVUÇ

Beta karoten, yani A vitamini yönünden zengin bir . Vücut tarafından sebum yapmak için A vitamini gerekiyor. Sebum tüylerimizin oluşturduğu yağlı bir madde ve sağlıklı bir kafa derisi için doğal bir bakım sağlıyor.

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