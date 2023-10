BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜZENLER

Yüksek C vitamini içeriği nedeniyle greyfurt, oldukça büyük faydalar sağlayabilir. C vitamini, hücrelerinizi zararlı bakteri ve virüslerden koruduğu bilinen antioksidan özelliklere sahiptir. Ek olarak çalışmalar, C vitamininin insanların soğuk algınlığından daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak için faydalı olduğunu göstermiştir.