Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verdi... Sirke virüsü önler mi?

Koronavirüs ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlandı. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine yayıldı. Sağlık Bakanlığı bir yandan riski sıfıra indirmek için tedbirleri artırırken, bir yandan da koronavirüse karşı vatandaşlar arasında dolaşan efsanelere yanıt veriyor. İşte en sık sorulan sorular ve yanıtları…