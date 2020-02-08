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  • Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verdi... Sirke virüsü önler mi?

ile ilgili sorulara yanıt verdi... ?

ilk olarak 'in Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlandı. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine yayıldı. bir yandan riski sıfıra indirmek için tedbirleri artırırken, bir yandan da koronavirüse karşı vatandaşlar arasında dolaşan efsanelere yanıt veriyor. İşte en sık sorulan sorular ve yanıtları…

Giriş Tarihi: 08.02.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 13:06
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verdi... Sirke virüsü önler mi?

ilk olarak 'in Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlandı. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine yayıldı. bir yandan riski sıfıra indirmek için tedbirleri artırırken, bir yandan da koronavirüse karşı vatandaşlar arasında dolaşan efsanelere yanıt veriyor. İşte en sık sorulan sorular ve yanıtları…

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verdi... Sirke virüsü önler mi?

Bilgi kirliliğini önlemek isteyen bakanlığın koronovirüsle ilgili 12 soruya verdiği yanıtlar şöyle:

YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDİR?

, 'daki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verdi... Sirke virüsü önler mi?

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürme, aksırma yolu ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Kirli ellerle dokunulan yüzeylerden de virüs alınabilir.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verdi... Sirke virüsü önler mi?

BELİRTİLERİ NELER?

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı. Ancak şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmekte.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verdi... Sirke virüsü önler mi?

AŞISI VAR MI?

Henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verdi... Sirke virüsü önler mi?

YURT DIŞINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yurt dışına yolculuk yapacak kişiler, çiğ tüketilen yiyecekler yerine pişmiş yiyecekleri tercih etmeli.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verdi... Sirke virüsü önler mi?

ÇİN'DEN GELEN ÜRÜNLERDEN RİSK VAR MI?

Bu virüslerin yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemekte.

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