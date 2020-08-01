Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sağlıklı ve leziz etin püf noktaları

ve leziz etin püf noktaları

Eti hem lezzetini kaybetmeden hem de bir biçimde tüketmek nasıl mümkün? En doğru ve saklama teknikleri neler, yanlış tüketim ne gibi rahatsızlıklara neden oluyor? Gelin tüm bu soruları yanıtlandıralım.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 01.08.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 07:56
Sağlıklı ve leziz etin püf noktaları

, en değerli hayvansal protein kaynağı olmanın yanı sıra içerdiği B12 dahil diğer B grubu vitaminleri, demir, çinko, fosfor, magnezyum, selenyum gibi mineralleri ve çeşitli fonksiyonel bileşikleri nedeniyle beslenmenin önemli yapı taşlarındandır. 100 gram çiğ kırmızı etin yüzde 20-25'ini protein oluştururken sonrası etin suyunu kaybetmesi ile protein oranı yüzde 28-36'lara çıkmaktadır.

Sağlıklı ve leziz etin püf noktaları

YETERSİZ KIRMIZI ET TÜKETİYORUZ

Ülkemizde kırmızı eti nasıl tükettiğimiz ile ilgili kapsamlı ilk araştırma 2010 yılında " " adıyla yapılmıştı. Araştırmanın sonuçlarına göre toplumumuzda neredeyse 100 kişiden 95'inin 'Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi" içerisinde beslenmek için önerilen yeme miktarını karşılayamadığı görülmüştür.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlıklı ve leziz etin püf noktaları

Yalnızca 100 kişiden 28'inin haftada 1-2 kez ve sadece 35 gram kadar kırmızı eti yiyebildiği bulunmuştur. 2017 yılında ise " ve "nın ikincisi yapılmış ve tüketiminin hâlâ az miktarda evlerimize girdiği görülmüştür. Bu nedenle kurban etleri kırmızı et yemenin beslenmedeki önemi açısından çok değerlidir.

Sağlıklı ve leziz etin püf noktaları

BESLENMEDE ÇEŞİTLİLİK ÖNEMLİ

bir beslenme planı içerisinde hem yeterli protein ihtiyacını karşılayabilmek hem de tüm besin öğelerini vücuda sağlayabilmek için , kümes hayvanlarının etleri, balık eti, yumurta ve kuru baklagilleri hafta içerisinde çeşitlendirip tüketmenizi öneririm.

Sağlıklı ve leziz etin püf noktaları

Haftada bir-iki kere , iki kere tavuk veya hindi eti, en az iki kere balık eti ve bir kere de baklagilleri tercih etmek ideal olacaktır.

Sağlıklı ve leziz etin püf noktaları

ETİ YAĞSIZ TÜKETMEK OLDUKÇA SAĞLIKLI

Doymuş yağ çeşitlerinin kalp sağlığına etkileri konusunda tartışmalar hâlâ devam etmektedir. Ancak kırmızı etin yağlı kısımlarında bulunan doymuş yağ asidi çeşitlerinin kalp ve kan kolesterol üzerine etkileri hâlâ olumsuz olarak bilimsel araştırmalarda uyarı niteliğinde karşımıza çıkmaktadır.

Sağlıklı ve leziz etin püf noktaları

Bu nedenle kurban kesiminden sonra ilk yapacağınız şey kuyruk yağı, etin çevresinde olan sinirlerle beraber bulunan beyaz yağlı kısımları iyice sıyırdığınızdan emin olmak olmalı. Etlerinizin yağlı bölümlerini ayırmaz, etleri pişirirken kuyruk veya tereyağı kullanır lezzetini arttırsanız vücudun yağlanmasından kurtulamazsınız. Yağlı etlerde bulunan doymuş yağların yağ hücrelerini aktif hale getirip içlerini yağ ile doldurup genişlettiğini hatırlatmalıyım.

SON DAKİKA