Sağlıklı ve leziz etin püf noktaları

Eti hem lezzetini kaybetmeden hem de sağlıklı bir biçimde tüketmek nasıl mümkün? En doğru pişirme ve saklama teknikleri neler, yanlış tüketim ne gibi rahatsızlıklara neden oluyor? Gelin tüm bu soruları yanıtlandıralım. Kırmızı et, en değerli hayvansal protein kaynağı olmanın yanı sıra içerdiği B12 dahil diğer B grubu vitaminleri, demir, çinko, fosfor, magnezyum, selenyum gibi mineralleri ve çeşitli fonksiyonel bileşikleri nedeniyle sağlıklı beslenmenin önemli yapı taşlarındandır. 100 gram çiğ kırmızı etin yüzde 20-25'ini protein oluştururken pişirme sonrası etin suyunu kaybetmesi ile protein oranı yüzde 28-36'lara çıkmaktadır. YETERSİZ KIRMIZI ET TÜKETİYORUZ Ülkemizde kırmızı eti nasıl tükettiğimiz ile ilgili kapsamlı ilk araştırma 2010 yılında 'Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması' adıyla yapılmıştı. Araştırmanın sonuçlarına göre toplumumuzda neredeyse 100 kişiden 95'inin 'Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi' içerisinde sağlıklı beslenmek için önerilen kırmızı et yeme miktarını karşılayamadığı görülmüştür. Yalnızca 100 kişiden 28'inin haftada 1-2 kez ve sadece 35 gram kadar kırmızı eti yiyebildiği bulunmuştur. 2017 yılında ise 'Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'nın ikincisi yapılmış ve kırmızı et tüketiminin hâlâ az miktarda evlerimize girdiği görülmüştür. Bu nedenle kurban etleri kırmızı et yemenin beslenmedeki önemi açısından çok değerlidir. BESLENMEDE ÇEŞİTLİLİK ÖNEMLİ Sağlıklı bir beslenme planı içerisinde hem yeterli protein ihtiyacını karşılayabilmek hem de tüm besin öğelerini vücuda sağlayabilmek için kırmızı et, kümes hayvanlarının etleri, balık eti, yumurta ve kuru baklagilleri hafta içerisinde çeşitlendirip tüketmenizi öneririm. Haftada bir-iki kere kırmızı et, iki kere tavuk veya hindi eti, en az iki kere balık eti ve bir kere de baklagilleri tercih etmek ideal olacaktır. ETİ YAĞSIZ TÜKETMEK OLDUKÇA SAĞLIKLI Doymuş yağ çeşitlerinin kalp sağlığına etkileri konusunda tartışmalar hâlâ devam etmektedir. Ancak kırmızı etin yağlı kısımlarında bulunan doymuş yağ asidi çeşitlerinin kalp ve kan kolesterol üzerine etkileri hâlâ olumsuz olarak bilimsel araştırmalarda uyarı niteliğinde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kurban kesiminden sonra ilk yapacağınız şey kuyruk yağı, etin çevresinde olan sinirlerle beraber bulunan beyaz yağlı kısımları iyice sıyırdığınızdan emin olmak olmalı. Etlerinizin yağlı bölümlerini ayırmaz, etleri pişirirken kuyruk veya tereyağı kullanır lezzetini arttırsanız vücudun yağlanmasından kurtulamazsınız. Yağlı etlerde bulunan doymuş yağların yağ hücrelerini aktif hale getirip içlerini yağ ile doldurup genişlettiğini hatırlatmalıyım.