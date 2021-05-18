Sarımsağı böyle tüketirseniz etkisi inanılmaz…

En güçlü antioksidan ve bağışıklık sistemi kuvvetlendiricisi olarak bilinen sağlığa en faydalı besinler arasında yer alan sarımsak tüketiminin kanserden koruduğu, kan şekerini düşürdüğü ve vücuda birçok fayda sağladığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Sarımsağı haftada ne kadar ve kaç kez tüketmek gerektiğini öğrenmek isteyenler ise sarımsağın faydaları hakkında araştırma yapıyorlar. Peki; haftada iki kez sarımsak tüketilirse ne olur? İşte sarımsağın faydaları…