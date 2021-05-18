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Haberler Galeri Sarımsağı böyle tüketirseniz etkisi inanılmaz…
Giriş Tarihi: 18.05.2021 19:09 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 19:11

Sarımsağı böyle tüketirseniz etkisi inanılmaz…

En güçlü antioksidan ve bağışıklık sistemi kuvvetlendiricisi olarak bilinen sağlığa en faydalı besinler arasında yer alan tüketiminin kanserden koruduğu, kan şekerini düşürdüğü ve vücuda birçok fayda sağladığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Sarımsağı haftada ne kadar ve kaç kez tüketmek gerektiğini öğrenmek isteyenler ise hakkında araştırma yapıyorlar. Peki; haftada iki kez sarımsak tüketilirse ne olur? İşte sarımsağın faydaları…

Sarımsağı böyle tüketirseniz etkisi inanılmaz…

Kanseri önleyici, kan şekerini düşürücü, besin zehirlenmelerini önleyici, bağışıklık sistemi güçlendirici gibi etkileri bulunan saymakla bitmez. Özellikle uzmanlar sarımsağı süt ile birlikte tüketmenin faydasının önemine vurgu yapıyorlar. İşte en güçlü antioksidan sarımsağın faydaları!

Sarımsağı böyle tüketirseniz etkisi inanılmaz…

KANSERİ ÖNLER: Çalışmalar yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

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Sarımsağı böyle tüketirseniz etkisi inanılmaz…

Çin'de yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi.

Sarımsağı böyle tüketirseniz etkisi inanılmaz…

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR: Klinik bir çalışmada, metformin ve özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlandığı görüldü.

Sarımsağı böyle tüketirseniz etkisi inanılmaz…

BESİN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI SAVAŞIR: Bilim insanları, besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan 'campylobacter jejuni' bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın 100 kat daha etkili olduğunu saptamışlardır.

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