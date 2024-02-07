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Haberler Galeri Sarımsağın tahtını sallayacak! Öyle şifalı ki öksürüğü 24 saat içinde kesiyor: Doğal antibiyotik…
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 15:14

Sarımsağın tahtını sallayacak! Öyle şifalı ki öksürüğü 24 saat içinde kesiyor: Doğal antibiyotik…

Kış aylarında artan hastalıkların en büyük şikayetlerinden biri de öksürük. Uzmanlar bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak adına birçok öneride bulunsa da belirli besinler hasta olan bireylerin de kısa sürede şikayetlerinden kurtulmasını sağlayabilir. Doğal antibiyotik denildiğinde akla ilk sarımsak gelse de bu baharat ondan bile daha etkilidir.

Sarımsağın tahtını sallayacak! Öyle şifalı ki öksürüğü 24 saat içinde kesiyor: Doğal antibiyotik…

Kekik, nane ailesinden bir bitkidir ve mutfakların vazgeçilmezidir. Bununla birlikte sivilcelerle mücadele, mukusun düzenlenmesi, enfeksiyonlarla mücadele ve daha fazlası gibi çok sayıda sağlık yararı da sağlayabilir.

Sarımsağın tahtını sallayacak! Öyle şifalı ki öksürüğü 24 saat içinde kesiyor: Doğal antibiyotik…

Kekiğin kullanım alanı etkileyicidir. Ve 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre 400'den fazla alt türü vardır.

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Sarımsağın tahtını sallayacak! Öyle şifalı ki öksürüğü 24 saat içinde kesiyor: Doğal antibiyotik…

Kekik, kendine özgü tadı sayesinde günümüze kadar mutfakların vazgeçilmezi olmayı sürdürmüştür. Ancak kekik aynı zamanda birçok faydalı tıbbi özelliğe de sahiptir.

Sarımsağın tahtını sallayacak! Öyle şifalı ki öksürüğü 24 saat içinde kesiyor: Doğal antibiyotik…

ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Yapraklarından elde edilen kekik esansiyel yağı sıklıkla doğal öksürük ilacı olarak kullanılır.

Sarımsağın tahtını sallayacak! Öyle şifalı ki öksürüğü 24 saat içinde kesiyor: Doğal antibiyotik…

2006 yılında yapılan daha eski bir çalışmada, kekik ve sarmaşık yapraklarının kombinasyonunun öksürüğü ve akut bronşitin diğer semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

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