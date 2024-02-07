Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
15:14
Sarımsağın tahtını sallayacak! Öyle şifalı ki öksürüğü 24 saat içinde kesiyor: Doğal antibiyotik…
Kış aylarında artan hastalıkların en büyük şikayetlerinden biri de öksürük. Uzmanlar bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak adına birçok öneride bulunsa da belirli besinler hasta olan bireylerin de kısa sürede şikayetlerinden kurtulmasını sağlayabilir. Doğal antibiyotik denildiğinde akla ilk sarımsak gelse de bu baharat ondan bile daha etkilidir.