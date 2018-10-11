Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta doğal insülin... 1 hafta boyunca tüketin...

Dereotu kullanımı ile 1 haftada gözle görülür bir biçimde kilo verebilirsiniz. Lezzetli tadının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan dereotunun önemli tüm faydalarını sizler için derledik. İşte dereotunun az bilinen faydaları… İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan dereotunu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz. Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz dereotunun birçok faydası bulunuyor. 1 hafta kullanım ile mucizevi bir biçimde kilo vermenize olanak sağlayacak dereotunun diğer faydaları yazımızın devamında yer alıyor, okuyup bilgi alabilirsiniz. DEREOTUNUN FAYDALARI NELERDİR? -Bir miktar kıyılmış dereotunu yemeklerden yaklaşık 15 dakika önce tüketerek kendinizi uzun süre tok hissedebilirsiniz. -Dereotu içeriğinde bol miktarda fosfar,magnezyum, bakır,demir,çinko ile A ve C vitaminleri yer alır. -Bir tutam dereotu tüketimi ile günlük A vitamini ihtiyacınızın %43'ünü,günlük C vitamini ihtiyacınızın ise %40'ını karşılayabilirsiniz.