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  • Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta doğal insülin... 1 hafta boyunca tüketin...

Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta ... 1 hafta boyunca tüketin...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 10:37
Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta doğal insülin... 1 hafta boyunca tüketin...

kullanımı ile 1 haftada gözle görülür bir biçimde kilo verebilirsiniz. Lezzetli tadının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan dereotunun önemli tüm faydalarını sizler için derledik. İşte dereotunun az bilinen faydaları…

Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta doğal insülin... 1 hafta boyunca tüketin...

İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan nu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz.

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Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta doğal insülin... 1 hafta boyunca tüketin...

Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz nun birçok faydası bulunuyor.

Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta doğal insülin... 1 hafta boyunca tüketin...

1 hafta kullanım ile mucizevi bir biçimde kilo vermenize olanak sağlayacak nun diğer faydaları yazımızın devamında yer alıyor, okuyup bilgi alabilirsiniz.

Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta doğal insülin... 1 hafta boyunca tüketin...

DEREOTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Bir miktar kıyılmış nu yemeklerden yaklaşık 15 dakika önce tüketerek kendinizi uzun süre tok hissedebilirsiniz.

Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta doğal insülin... 1 hafta boyunca tüketin...

- içeriğinde bol miktarda fosfar,magnezyum, bakır,demir,çinko ile A ve C vitaminleri yer alır.

Şeker hastalarına şifa oluyor! Adeta doğal insülin... 1 hafta boyunca tüketin...

-Bir tutam tüketimi ile günlük A vitamini ihtiyacınızın %43'ünü,günlük C vitamini ihtiyacınızın ise %40'ını karşılayabilirsiniz.

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