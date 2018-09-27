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hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Giriş Tarihi: 27.09.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 09:31
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hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...
Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Vatandaşlar arasında 'turunçgillerin mücevheri', 'altın portakal' olarak da adlandırılan kamkat meyvesi Bilecikli vatandaşların ilgisini toplarken, günde 1 tane tüketmenin kandaki oranını dengelediği belirtiliyor.

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hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...
Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Genellikle bahçelerde peyzaj amaçlı kullanılan turunçgillerin en küçük meyvesi kamkat sezonu başladı.

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hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...
Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Pazarda kilosu 30 TL'den satılan kamkat, fideciler ise; ağacın büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor.

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hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...
Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Kamkat ağacı satıcısı fiyatı boylarına göre değiştiğini ve en küçüğü 30 TL'den başlayarak, en büyüğü 100 TL kadar çıktığı söyledi.

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hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...
Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Bu meyveyi genelde hastalarının tercih ettiğinin sözlerine ekleyen Koç, "Bu meyvenin faydası say say bitmez. Ağacının boyu 1 buçuk metreye kadar çıkıyor.

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hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...
Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Kamkat kabuğu ile yenilen bir meyve ve içerisinde birçok meyvenin yanı sıra muz araması dahi var.

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hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...
Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Bazı kamkat ağaçlarını istek üzerine getiriyoruz. Fiyatı düşük olanlar ise; her hafta bulunuyor.

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