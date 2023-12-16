Giriş Tarihi: 16.12.2023 09:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
09:15
Şekeri hayatınızdan çıkarmanın formülü: "Bir kere yiyen bir daha tatlı istemiyor..."
Tatlı yemenin sıklığı, özellikle sporun en azından yürüyüşün olmadığı yaşamda önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Tatlı tat, beynin kolay kabullendiği bir haz duygusudur. Şekerli besinler; bize mutluluk ve keyif verir. Bu da bizi sıkça tatlı çeşitleri yemeye sürükler Ancak tatlı yemenin sıklığı, özellikle aktivitesiz bir yaşamda maalesef sağlık sorunlarının oluşmasına sebep oluyor. Ev yapımı dışındaki sağlıksız şeker kaynakları ile yapılan tatlı tüketimi cildimize, böbreğimize hatta hafızamıza büyük zararlar verir.