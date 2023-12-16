Şekeri hayatınızdan çıkarmanın formülü: "Bir kere yiyen bir daha tatlı istemiyor..."

Tatlılara dur diyememek hepimizin için zor, bunun iki nedeni bulunuyor. Biri dilde tat bölgesinin sürekli şeker içeren besinlerle uyarılması bizde kazanılmış bir şekerli tadın oluşmasını sağlıyor. Bunu acı, ekşi ve tuzluda çok fazla yaşamayız. Tatlı tat duygusu ise kolay kabullenilen bir haz olarak karşımıza çıkıyor. İkinci konu tatlı besin yendiğinde beyin kimyasında oluşan dopamin ve seretonin değişimleri, düzenli olarak mutluluk, keyif verici, rahatlatıcı etki sağlaması sebebiyle bizi sıkça tatlı çeşitleri yemeye sürüklüyor.

