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Giriş Tarihi: 16.12.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 09:15

Şekeri hayatınızdan çıkarmanın formülü: "Bir kere yiyen bir daha tatlı istemiyor..."

Tatlı yemenin sıklığı, özellikle sporun en azından yürüyüşün olmadığı yaşamda önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Tatlı tat, beynin kolay kabullendiği bir haz duygusudur. Şekerli besinler; bize mutluluk ve keyif verir. Bu da bizi sıkça tatlı çeşitleri yemeye sürükler Ancak tatlı yemenin sıklığı, özellikle aktivitesiz bir yaşamda maalesef sağlık sorunlarının oluşmasına sebep oluyor. Ev yapımı dışındaki sağlıksız şeker kaynakları ile yapılan tatlı tüketimi cildimize, böbreğimize hatta hafızamıza büyük zararlar verir.

SELAHATTİN DÖNMEZ
Şekeri hayatınızdan çıkarmanın formülü: Bir kere yiyen bir daha tatlı istemiyor...

Tatlılara dur diyememek hepimizin için zor, bunun iki nedeni bulunuyor. Biri dilde tat bölgesinin sürekli şeker içeren besinlerle uyarılması bizde kazanılmış bir şekerli tadın oluşmasını sağlıyor. Bunu acı, ekşi ve tuzluda çok fazla yaşamayız. Tatlı tat duygusu ise kolay kabullenilen bir haz olarak karşımıza çıkıyor. İkinci konu tatlı besin yendiğinde beyin kimyasında oluşan dopamin ve seretonin değişimleri, düzenli olarak mutluluk, keyif verici, rahatlatıcı etki sağlaması sebebiyle bizi sıkça tatlı çeşitleri yemeye sürüklüyor.

Şekeri hayatınızdan çıkarmanın formülü: Bir kere yiyen bir daha tatlı istemiyor...

Ancak tatlı yemenin sıklığı, tatlı yiyeceğin içindeki şekerin çeşididir ve miktarı arttıkça özellikle aktivitesiz bir yaşamda maalesef sağlık sorunlarının oluşmasına sebep oluyor. Ev yapımı dışındaki sağlıksız şeker kaynakları ile yapılan tatlı tüketimi arttıkça beş önemli sağlık sorunu da kendini göstermeye başlar.



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Şekeri hayatınızdan çıkarmanın formülü: Bir kere yiyen bir daha tatlı istemiyor...

Fazla tatlı tüketildiğinde vücuda verilen ilk sinyali sürekli acıkma hissinin devam etmesi olur. Çünkü şekerli yiyecekler lezzet ve tat olarak insana haz verse de maalesef midede doyum ve tokluk sağlamazlar. Dahası şeker tokluk sağlayan, açlığı engelleyen hormon olan leptine de zarar vermekte, kısmen leptine olumsuz etki ederek metabolizmamızı da bozmaktadır.

Şekeri hayatınızdan çıkarmanın formülü: Bir kere yiyen bir daha tatlı istemiyor...

BÜYÜK PORSİYON TATLI, HAFIZAYI OLUMSUZ ETKİLER
Büyük porsiyon tatlı tüketildiğinde aynen kanda olduğu gibi beyinde de glikoz hızla artar. beyin bariyerini geçerek normal seviyesinin üzerine çıkması bazı kişilerde beyin sisine sebep olur ve dikkat, hafıza sorunlarının oluşmasını tetikler.

Şekeri hayatınızdan çıkarmanın formülü: Bir kere yiyen bir daha tatlı istemiyor...

AŞIRI ŞEKER, CİLTTE YAĞLANMAYA SEBEP OLUR
Sık tatlı tüketimi ciltte akne veya yağlı sivilce oluşumunu sağlar. Şekerli besinleri sürekli yüksek miktarda tüketimi androjen üretimini ve cildin yağ dokusu artışını sağlar. Bu iki oluşum akne ve yağlı sivilcelerin artışının temel sebebidir. Polikistik Yumurtalık Sendromu hastalarındaki yüz aknelerinin sebebi insülin direncine bağlı gelişir.

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