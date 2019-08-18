Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

Psikolog Mustafa Gödeş şu sözlerle girizgah yapıyor konuya: "Konfüçyüs der ki: Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Ancak günümüzde çok az sayıda insan bu şansa sahip. Birçoğumuz çok uzun saatler ve yorucu işlerde çalışıyoruz. Bütün bir yıl yazın gideceğimiz 5-10 günlük tatil için birikim yapıp hayal kuruyoruz. Özellikle lüks otellerde yaptığımız tatiller adeta cennetteymiş hissi yaratıyor. Böyle bir tatilin dönüşü ise bireylerde 'attan inip eşeğe binme' duygusu yaratıyor. Bu yüzden tatil yaparken de imkanları fazla zorlamamak gerektiği kanısındayım." Peki, psikoloji tatil dönüşü sendromunu, ya da tatil dönüşü depresyonunu nasıl tanımlıyor?

Gödeş meselenin bir adaptasyon sorunu olduğunun altını çiziyor: "Aslında bu durum depresyondan ziyade ruhsal yapımızın adaptasyon kabiliyetiyle ilgili. Adaptasyon kapasitesi yüksek olan bireyler bu süreci daha kolay atlatabilirken, adaptasyon kabiliyeti düşük olan kimseler için bu dönem zor geçiyor." Gödeş'in tatil sonrası yaşananlarla ilgili tespitleri de var. Ama özellikle uyardığı konu ise bu dönemde önemli kararlar almamak: "Bazı bireylerin tatil dönüşü sonrası hayatıyla ilgili önemli kararlar (iş değişikliği, evlenme, boşanma...) aldıkları sık görülür. Böyle durumlarda verilen ani kararlar gerçekten de bu sendromu bir depresyona dönüştürebilir. O yüzden tatil dönüşü sonrası ani ve önemli kararlar almamakta ve bir süre beklemekte fayda vardır. Özellikle ilk iki hafta öğle arası gibi mola süreleri iş yeri dışında ve keyif veren aktivitelerle geçirilmedir."