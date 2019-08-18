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Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

Çalışanlar, öğrenciler, ev hanımları herkes yaz tatili hayali kuruyor. Uzun aylar boyunca, o tatlı günlere hazırlanıyor... Kimi deniz tatilini seviyor kimi kendisini dağa, yaylaya vuruyor, kimi de köyüne gidiyor. Herkesin tatili kendine... Uzmanların sendromu diye adlandırdığı durum ise birçoğumuz için geçerli...Sabah kalkmak istemiyorsunuz, hele işe gitmek zulümle eşdeğer... Hadi işe gittiniz, motivasyon hak getire... Günlük hayatınız size tat vermiyor, hep o tatlı tatil günlerini özlüyorsunuz... Sizin için hazırladığımız testi çözün ve tatil dönüşü sendromuyla yüzleşin. Ve unutmayın tatil keyif almak için var.

GÖKSAN GÖKTAŞ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 18.08.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 11:09
Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

Çalışanlar, öğrenciler, ev hanımları herkes yaz tatili hayali kuruyor. Uzun aylar boyunca, o tatlı günlere hazırlanıyor... Kimi deniz tatilini seviyor kimi kendisini dağa, yaylaya vuruyor, kimi de köyüne gidiyor. Herkesin tatili kendine... Uzmanların sendromu diye adlandırdığı durum ise birçoğumuz için geçerli...Sabah kalkmak istemiyorsunuz, hele işe gitmek zulümle eşdeğer... Hadi işe gittiniz, motivasyon hak getire... Günlük hayatınız size tat vermiyor, hep o tatlı tatil günlerini özlüyorsunuz... Sizin için hazırladığımız testi çözün ve tatil dönüşü sendromuyla yüzleşin. Ve unutmayın tatil keyif almak için var.

Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

Koca bir yıl, yazın vereceği biriki haftalık o molayı hayal ediyor şehir insanı. Tatili... Mutluluğu, huzuru, alınacak hayati kararları, sağlıklı düşünme aralığını o zaman dilimine erteliyor. Hatta kimileri borç, harç, kredi üçlüsüyle üç-dört maaşını erkenden teslim ediyor tatile... Sadece bankadan değil, hayattan çekilen nakit avansla borçlanıyor. Dakika bir gol bir stresi! Karar vermesi, yer seçmesi, yolculuğu derken büyük umutlar yüklenen tatilin kendisi bir yorgunluğa dönüşüyor. birçok kişi gündelik hayatına döndüğünde adaptasyon sorunuyla karşılaşıyor. Motive olamama, işten kaçma isteği, hatta daha bir yorgun hissetme. Psikoloji uzmanları tatil dönüşü sendromu diyor bu duruma!

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Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

Psikolog Mustafa Gödeş şu sözlerle girizgah yapıyor konuya: "Konfüçyüs der ki: Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Ancak günümüzde çok az sayıda insan bu şansa sahip. Birçoğumuz çok uzun saatler ve yorucu işlerde çalışıyoruz. Bütün bir yıl yazın gideceğimiz 5-10 günlük tatil için birikim yapıp hayal kuruyoruz. Özellikle lüks otellerde yaptığımız tatiller adeta cennetteymiş hissi yaratıyor. Böyle bir tatilin dönüşü ise bireylerde 'attan inip eşeğe binme' duygusu yaratıyor. Bu yüzden tatil yaparken de imkanları fazla zorlamamak gerektiği kanısındayım." Peki, psikoloji sendromunu, ya da tatil dönüşü depresyonunu nasıl tanımlıyor?

Gödeş meselenin bir adaptasyon sorunu olduğunun altını çiziyor: "Aslında bu durum depresyondan ziyade ruhsal yapımızın adaptasyon kabiliyetiyle ilgili. Adaptasyon kapasitesi yüksek olan bireyler bu süreci daha kolay atlatabilirken, adaptasyon kabiliyeti düşük olan kimseler için bu dönem zor geçiyor." Gödeş'in tatil sonrası yaşananlarla ilgili tespitleri de var. Ama özellikle uyardığı konu ise bu dönemde önemli kararlar almamak: "Bazı bireylerin tatil dönüşü sonrası hayatıyla ilgili önemli kararlar (iş değişikliği, evlenme, boşanma...) aldıkları sık görülür. Böyle durumlarda verilen ani kararlar gerçekten de bu sendromu bir depresyona dönüştürebilir. O yüzden tatil dönüşü sonrası ani ve önemli kararlar almamakta ve bir süre beklemekte fayda vardır. Özellikle ilk iki hafta öğle arası gibi mola süreleri iş yeri dışında ve keyif veren aktivitelerle geçirilmedir."

Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

TARTAKLANARAK UYANMAK GİBİDİR

Psikoterapist Cem Keçe ise sendromunun, hangi hallerde depresyona doğru gidebileceğini şöyle anlatıyor: "Tatil bir armağan ise tatil dönüşü bir hüzündür. Çünkü şimdilerde hiçbir tatil yeterli değildir, çalışan ve tatili düşleyenler için... Tatil dönüşü bir tür yarım kalmışlıktır, güzel ve keyifli bir rüyadan tartaklanarak uyanmaktır, bir çocuğa dondurmayı tattırdıktan sonra elinden dondurmayı almak gibidir... Eğer tatil dönüşü hüzün ve yarım kalmışlık hissi çökkünlüğe ve iş motivasyonunda bir düşmeye yol açarsa, ne işe gitmek ne de evde kalmak rahatsız edici bir hale geldiyse, bir türlü günlük yaşama konsantre olunamıyorsa psikolojik yardım almam gerekebilir."

Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

Psikolog Ayhan Altaş'ın sözleri ise bu sorunun nasıl oluştuğuna dair sorularımıza yanıtı niteliğinde: "Tatil dönüşünün sendroma dönüşmesi senede bir iki defa kafa dinlemeye fırsat bulan insanların tatile büyük anlamlar yüklemesi nedeniyle oluyor. Bu da beklentiyi artırıyor. Bazen sosyal medyada karşılaşıyorum. paylaşımlar, genelde işe başlayacak olmanın verdiği isteksizlik üzerine oluyor. Bu da pazartesi sendromuna benzer bir tatil dönüşü sendromu oluşturuyor." Altaş'ın sorunun depresyona dönüşmemesi için altını çizdiği uyarı da meslektaşı Gödeş'i doğrular nitelikte: "Başlarda yaşanan uyum sorununun zamanla azalarak tekrar aynı tempoya alışıp iş hayatını devam ettirmesini bekleriz kişiden. Genelde bir hafta içinde kişiler tekrar yeni duruma alışır ve iş hayatına devam ederler. Beklediğimiz gibi uyum sorunu ve adaptasyon zamanla azalmıyor ve hatta daha da artıyorsa burada bir sorundan şüphelenebiliriz."

Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

BİR ARMAĞAN OLARAK GÖRÜN

Psikoterapist Cem Keçe ise, sendromu yaşamamak adına tatile yüklediğimiz anlamı yerli yerine oturtmak için şu öneride bulunuyor: "Tatile kendi kontrolümüzde olan bir armağan, rutin hayata keyifli molalar verme gibi bakmak gerekir... Ve gelecekte de bize tekrar tekrar sunulacak olan ve hak ettiğimiz bir armağan olarak tatile bakarsak, boşluğa düşmeyiz..

Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

TATİL DÖNÜŞÜ SENDROMU MU YAŞIYORUM?

Aşağıdaki soruları doğru ve samimi olarak yanıtlayınız ve değerlendirmeyi okuyarak durumunuz hakkında bilgi sahibi olunuz. Ancak bu bilgi yol göstericidir, tanı veya tedavi amaçlı değildir, gerekirse hekiminize başvurunuz. Lütfen soruları son 15 günü dikkate alarak yanıtlayınız. (Hazırlayan: Psikoterapist Cem Keçe)

1- üzgün, çökkün, moralsiz ve sanki yarım kalmışlık hissi gibi bir ruhsal durum içinde misiniz? ( ) Evet ( ) Hayır
2- Eskiden keyifle gittiğiniz evinize veya işinize ilginizi kaybetme ve hayattan zevk almama durumunuz var mı? ( ) Evet ( ) Hayır
3- Evinizi özlemiş olsanız bile bir türlü günlük yaşama konsantre olamama durumunuz, uykusuzluğunuz veya aşırı uyumanız var mı? ( ) Evet ( ) Hayır 4- Tatil bitmiş olmasına rağmen aklınız hala tatilde veya eğlencede mi? ( ) Evet ( ) Hayır
5- Tatil dönüşü baş ağrısı, aşırı kilo kaybı, sindirim sistemi bozuklukları, iştahsızlık, sabahları yorgun uyanma, eklem ağrıları veya odaklanma güçlüğü gibi birtakım sağlık sorunlarınız ortaya çıktı mı? ( ) Evet ( ) Hayır

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