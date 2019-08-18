Şezlongta başlayan tatiliniz psikolog koltuğunda bitmesin

TATİL DÖNÜŞÜ SENDROMU MU YAŞIYORUM?
Aşağıdaki soruları doğru ve samimi olarak yanıtlayınız ve değerlendirmeyi okuyarak durumunuz hakkında bilgi sahibi olunuz. Ancak bu bilgi yol göstericidir, tanı veya tedavi amaçlı değildir, gerekirse hekiminize başvurunuz. Lütfen soruları son 15 günü dikkate alarak yanıtlayınız. (Hazırlayan: Psikoterapist Cem Keçe)
1- Tatil dönüşü üzgün, çökkün, moralsiz ve sanki yarım kalmışlık hissi gibi bir ruhsal durum içinde misiniz? ( ) Evet ( ) Hayır
2- Eskiden keyifle gittiğiniz evinize veya işinize ilginizi kaybetme ve hayattan zevk almama durumunuz var mı? ( ) Evet ( ) Hayır
3- Evinizi özlemiş olsanız bile bir türlü günlük yaşama konsantre olamama durumunuz, uykusuzluğunuz veya aşırı uyumanız var mı? ( ) Evet ( ) Hayır 4- Tatil bitmiş olmasına rağmen aklınız hala tatilde veya eğlencede mi? ( ) Evet ( ) Hayır
5- Tatil dönüşü baş ağrısı, aşırı kilo kaybı, sindirim sistemi bozuklukları, iştahsızlık, sabahları yorgun uyanma, eklem ağrıları veya odaklanma güçlüğü gibi birtakım sağlık sorunlarınız ortaya çıktı mı? ( ) Evet ( ) Hayır