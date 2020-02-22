Şifa kaynağı tarhana ve kuru fasulyeyle yağlara veda

SAĞLIK TANESİ BULGUR

Yaşam kurtarıcı antioksidanlar, B vitaminleri, magnezyum, çinko, selenyum, folat gibi mineraller ve diyet lifinin tahıllar arasındaki en zengin kaynağı olan bulgur Anadolu'nun en değerli besinlerinden. Çünkü bulgur diyet lifleri ve dirençli nişasta içermesi sayesinde düşük glisemik indekse sahiptir, kan şekerini yavaş ve az miktarda yükseltip, yağ depolanmasını önleyerek kilonuzun da kontrol altında tutulmasını sağlar.



DİYETİN OLMAZSA OLMAZLARI

Tam yağlı süt ve süt ürünleri kaliteli protein, kalsiyum, fosfor, B2, A, B12 mineral ve vitaminlerinin de önemli kaynağıdır. Doku onarımı için gerekli proteinleri sağlayan süt ürünleri uzun süre tokluk sağlayarak kilo kaybı sürecine önemli katkı sağlar. Ayrıca kemik ve dişlerin sağlıklı gelişiminde rol alan kalsiyumun desteklenmesi ve kırmızı kan hücreleri ile sinir hücrelerinin çalışmasında görev alan B vitaminlerinin doğal kaynağı olan peynir, yoğurt ve ayran sağlıklı beslenmenin de olmazda olmaz bir parçasıdır. Buna ek olarak tam yağlı süt ürünlerinde doğal olarak bulunan konjuge linoleik asit vücut yağlarını kaybetmeyi destekler.