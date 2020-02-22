Şifa kaynağı tarhana ve kuru fasulyeyle yağlara veda

TAZE MEYVE VE SEBZEYLE TAZELEN
Taze meyve, sadece doğal fruktoz ve glikoz kaynağı değil bol antioksidan, sağlıklı diyet lifi, doğal vitamin ve mineral kaynağı olan eşsiz yiyeceklerdir. Mevsiminde taze meyvelerin tüketimi metabolizmayı düzenler ve kilo kaybını hızlandırır. Bunun yanında taze meyve içeren yeterli ve dengeli bir diyet; akciğer, ağız, yutak, pankreas, kolon, rektum, mesane, mide kanserleri ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yaşa bağlı göz hasarı riskini azaltır.
KURU FASULYE İLE TOK KAL
Kuru baklagillerden Anadolu'da sıklıkla tüketilen, sağlık deposu kuru fasulye yüksek diyet lifi ve bitkisel protein içeriği ile hızla zayıflamanızı destekler. Kuru fasulye vücuda dinçlik, enerji vererek çok yavaş hazmedilir ve bu nedenle kan şekerinde iniş çıkış yaşamak istemeyenler için ideal besinlerdendir. Sağlığı destekleyen fitokimyasalları, antioksidanları, vitaminleri ve mineralleri bolca içerir. Kuru fasulye özellikle kalp sağlığı açısından ciddi faydaları olan folik asit içerir. Bunun yanında magnezyum, demir, çinko, potasyum ve molibden içeriği sayesinde obezite, şeker hastalığı, kanser gibi birçok hastalığa karşı koruyucu rol oynar.