Sigara ve obezite böbreklerin düşmanı!

Prof. Dr. Cemil Uygur ve Dr. Tolga Muharrem Okutucu, böbrek kanserinin tüm kanserler içinde yüzde 2-3'lük bir görülme sıklığına sahip olduğunu vurgulayarak, bu kanser türünün erkeklerde daha sık görüldüğüne dikkat çektiler Birçok hastalığın başlıca sorumlularından olan tütün kullanımı ve obezite, böbrek kanserinin de risk faktörleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra, son dönem böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz hastalarında ve birinci derece yakınlarında da böbrek kanseri olma riskinin daha yüksek olduğunu belirten Üroloji Uzmanları Prof. Dr. Cemil Uygur ve Dr. Tolga Muharrem Okutucu, 'Böbrek kanseri tüm kanserler içinde yüzde 2-3'lük bir görülme sıklığına sahiptir ve bu kanser türü erkeklerde daha sık görülüyor' açıklamasında bulundu. Karnın arka bölümünde yerleşen ikiz organlar olarak bilinen böbrekler, bilindiği gibi kandaki artık maddeleri süzüp idrar oluşturma görevini üstleniyor. Böbreklerin ayrıca kan basıncının düzenlenmesinde de önemli rolünün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uygur ve Dr. Okutucu, 'Sağlık Bakanlığı'nın 2016 verilerine göre Türkiye'de erkeklerde böbrek tümörleri 2 bin 495 hasta ile tüm kanserlerin yüzde 3'ünü oluşturuyor' dedi. Hastaların çoğunun 60-70 yaşlarında tanı aldığının altını çizen Prof. Dr. Uygur ve Dr. Okutucu, 'Son yıllarda ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin sık kullanımı sayesinde daha fazla hasta erken evrede tanı alabiliyor' şeklinde konuştu. BÖBREK KANSERİ BELİRTİ VERMİYOR Böbrek kanserinin çoğu hastada herhangi bir belirti vermediğini belirten Prof. Dr. Uygur ve Dr. Okutucu, 'Genellikle rutin veya başka nedenlerle yapılan ultrasonografi (US) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi incelemeler sonucu fark ediliyor. Muayenede, ayrıntılı hastalık öyküsü ve aile öyküsü de dikkate alınıyor' dedi.