Sigara ve obezite böbreklerin düşmanı!

Bunun yanı sıra, son dönem böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz hastalarında ve birinci derece yakınlarında da böbrek kanseri olma riskinin daha yüksek olduğunu belirten Üroloji Uzmanları Prof. Dr. Cemil Uygur ve Dr. Tolga Muharrem Okutucu, "Böbrek kanseri tüm kanserler içinde yüzde 2-3'lük bir görülme sıklığına sahiptir ve bu kanser türü erkeklerde daha sık görülüyor" açıklamasında bulundu.