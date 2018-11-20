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Giriş Tarihi: 20.11.2018 19:09 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 19:22
Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

SİGARA İÇİLDİĞİ ANDA VÜCUT OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEYE BAŞLAR

Nabız yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. İçinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışım olan sigara bir kanserojendir.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Vücuttaki bütün organları olumsuz yönde etkileyen ve çeşitli kanserlere davetiye çıkaran sigaradan kurtulabilirsiniz.

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Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

PEKİ SİGARAYI BIRAKMA EVRESİNDE VÜCUTTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınır.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

48 saat sonra, kandaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri cevap artar.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

72 saat sonra, hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. Enerji düzeyi artar.

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