Sıkıntınız 2 haftadan uzun sürüyorsa dikkat !

"Çökkün bir ruh hali, ilgi kaybı ya da yaptıklarından zevk alamama, günlük iş ve gücünü yapamama, günlük işlere karşı isteksizlik, perhiz yapmadığı halde aşırı kilo kaybetme ya da kilo alma (Bir ayda vücut ağırlığının %5 inden fazlasını alma yada verme.) İştah kaybı ya da aşırı iştah. Hemen her gün aşırı uyma ya da uykusuzluk, Sıkıntı, huzursuzluk, yerinde duramama, kendini yorgun, bitkin, halsiz hissetme (enerjisi çekilmiş gibi hissetme.) Kendini değersiz, aşağılık ya da suçlu gibi hissetme, dikkatini bir noktaya toplayamama, cinsel istekte aşırı azalma ya da istek kaybı, halk arasında sıkıntı ile giden bütün hastalıklar depresyon olarak adlandırılmaktadır. Ancak depresyon bunların hepsinin ötesinde özel bir durumdur.