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Haberler Galeri Şişkinlikten eser kalmıyor! Sadece bir bardağı şiş karnı balon gibi söndürüyor
Giriş Tarihi: 13.01.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 13:21

Şişkinlikten eser kalmıyor! Sadece bir bardağı şiş karnı balon gibi söndürüyor

Şişkinlik ve gaz sorunu, vücudu rahatsız eden ve uzun sürmesi sonucunda da günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir durum. Bu soruna şifa bulmanın ise oldukça etkili bir yolu mevcut. Sizlere bahsedeceğimiz bu içecek sayesinde şişkinliği kolaylıkla ortadan kaldırabilirsiniz. İşte kabızlık sorununu çözmekten bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar etkili olan o içecek!

Şişkinlikten eser kalmıyor! Sadece bir bardağı şiş karnı balon gibi söndürüyor

Şişkinlik sorunu zaman zaman inatçı bir hal alarak can sıkıcı olabilir. Daha hafif hissetmek ve hazımsızlık anlarını yaşamamak için için doğanın sunduğu besinlerden faydalanabilinir. Rezene bitkisinden elde edilen rezene çayı bu sorunu ortadan kaldırmada oldukça etkili.

Şişkinlikten eser kalmıyor! Sadece bir bardağı şiş karnı balon gibi söndürüyor

Rezene isimli bitkinin içeriğinde A vitamini, B grubu vitaminleri, C vitamini, D vitamini, demir, kalsiyum, çinko, lif, potasyum ve magnezyum yer alır. Bu bitkinin tohumlarından elde edilen çay ise sağlığa olan faydalarıyla öne çıkıyor.

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Şişkinlikten eser kalmıyor! Sadece bir bardağı şiş karnı balon gibi söndürüyor

UYARI: ENDOKRİNOLOJİK HASTALIĞI BULUNAN KİŞİLERİN BU ÇAYI İÇMESİ, ZARARLI SONUÇLARA YOL AÇABİLİR. DOKTOR ONAYI ALMADAN TÜKETMEMENİZ ÖNERİLİR.

Şişkinlikten eser kalmıyor! Sadece bir bardağı şiş karnı balon gibi söndürüyor

Rezene çayı tüketimi, sindirimi rahatlatan en etkili doğal kaynaklardan biri. Tükettikten sonra sindirim suları ve enzimlerinin salgılanmasını tetikler, bu sayede sindirim sürecinin kolaylaşmasını sağlar.

Şişkinlikten eser kalmıyor! Sadece bir bardağı şiş karnı balon gibi söndürüyor

Rezene tohumlarının gaz sorunu ortadan kaldıran ve spazm engelleyen bir etkisi bulunur. Ayrıca irritabl bağırsak sendromu ile gastroözofageal reflünün meydana getirdiği şişkinlik ve midenin ekşimesi sorunlarına karşı iyi gelir.

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