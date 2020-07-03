Son dakika: Türkiye'nin Koronavirüs raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

Son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin Covid-19 durum raporu yayımlandı. Türkiye'deki ilk Covid-19 vakasının 11 Mart 2020'de görülmesinden 28 Haziran 2020 tarihine kadar 3 milyon 297 bin 509 test yapıldığını açıkladı. Çin'de ortaya çıktıktan sonra ülke ülke yayılıp dünyanın korkulu kabusu haline gelen Koronavirüs, ülkemizde hassasiyetle yönetilen süreç sonrasında etkisini azaltmıştı. Son dönemde girilen 'Yeni Normal' süreci ise vatandaşların bu konuda büyük bir dikkat göstermelerini gerektiriyor. İşte haberin detayları...