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Son dakika: Türkiye'nin raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

Son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin Covid-19 durum raporu yayımlandı. Türkiye'deki ilk Covid-19 vakasının 11 Mart 2020'de görülmesinden 28 Haziran 2020 tarihine kadar 3 milyon 297 bin 509 test yapıldığını açıkladı. Çin'de ortaya çıktıktan sonra ülke ülke yayılıp dünyanın korkulu kabusu haline gelen , ülkemizde hassasiyetle yönetilen süreç sonrasında etkisini azaltmıştı. Son dönemde girilen 'Yeni Normal' süreci ise vatandaşların bu konuda büyük bir dikkat göstermelerini gerektiriyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 07:45
Son dakika: Türkiye'nin Koronavirüs raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

Son bilgilere göre Türkiye`nin Covid-19 durum raporuna göre, 1-28 Haziran arasında 1 milyon 253 bin 88 test uygulandı.

Son dakika: Türkiye'nin Koronavirüs raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu.

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Son dakika: Türkiye'nin Koronavirüs raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

22-28 Haziran tarihleri arasında 5 bin 773 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Son dakika: Türkiye'nin Koronavirüs raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

Vakaların coğrafi dağılımı
28 Haziran tarihi itibarıyla Türkiye`de ilk vakanın görülmesinden bu yana laboratuvarda onaylanmış toplam 198 bin 284 hastalığı vakası tespit edildi.

Son dakika: Türkiye'nin Koronavirüs raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

Ülke genelinde 100 bin kişi başına vaka artış oranı son 7 günde yüzde 11,8, 14 günde yüzde 23,5 ve 28 günde ise yüzde 41,4 oldu.

Son dakika: Türkiye'nin Koronavirüs raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

Vakaların demografik dağılımı
Türkiye`nin Covid-19 durum raporuna göre, bildirilen tüm vakaların yüzde 48`i kadın, yüzde 52`si erkek.

Son dakika: Türkiye'nin Koronavirüs raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

Bildirilen tüm bu vakalar arasında 14 bin 388'i 15 yaşın altındaki çocuklar (yüzde 7,3), 27 bin 199'u 15 ila 24 yaş arası (yüzde 13,7), 98 bin 32'si 25-49 yaş arası (yüzde 49,4), 36 bin 777'si 50-64 yaş arası (yüzde 18,5), 16 bin 672'si 65-79 yaş arası (yüzde 8,4) ve 80 yaş ile üstü 5 bin 215 kişi (yüzde 2,6). Bildirilen 1 vakada ise yaş bilinmiyor. En yüksek etki 80 yaş ve üstü kişilerde görüldü.

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