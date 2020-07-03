Son dakika: Türkiye'nin Koronavirüs raporu ortaya çıktı! 6 il dikkat çekti

Bildirilen tüm bu vakalar arasında 14 bin 388'i 15 yaşın altındaki çocuklar (yüzde 7,3), 27 bin 199'u 15 ila 24 yaş arası (yüzde 13,7), 98 bin 32'si 25-49 yaş arası (yüzde 49,4), 36 bin 777'si 50-64 yaş arası (yüzde 18,5), 16 bin 672'si 65-79 yaş arası (yüzde 8,4) ve 80 yaş ile üstü 5 bin 215 kişi (yüzde 2,6). Bildirilen 1 vakada ise yaş bilinmiyor. En yüksek etki 80 yaş ve üstü kişilerde görüldü.