Su tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz besinler nelerdir? İşte su içeren besinler ve besinlerin su oranı

Uzmanlar günlük hayatta su tüketiminin önemini özellikle belirtmektedir. Bu yüzden her gün 8 bardak su içmeniz gerekiyor. Bazı doktorlar hayat tarzınıza, vücut büyüklüğünüze ve genel sağlık durumunuza göre daha fazlasını bile önermektedir. Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine) kadınların günlük 9 bardak yani 2,2 litre su içmesini önermektedir. Erkekler içinse bir günde 13 bardak yani 3 litre su içilmesini öneriyorlar. Peki su tüketmediğimiz durumlarda suyu alabileceğimiz besinler nelerdir? Su içeren besinler ne gibi fayda sağlamaktadır? İşte günlük hayatta su tüketiminin önemi ve su içeren besinler...