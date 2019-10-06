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  • Su tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz besinler nelerdir? İşte su içeren besinler ve besinlerin su oranı

tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz nelerdir? İşte ve besinlerin su oranı

Uzmanlar günlük hayatta tüketiminin önemini özellikle belirtmektedir. Bu yüzden 8 bardak su içmeniz gerekiyor. Bazı doktorlar hayat tarzınıza, vücut büyüklüğünüze ve genel durumunuza göre daha fazlasını bile önermektedir. Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine) kadınların günlük 9 bardak yani 2,2 litre su içmesini önermektedir. Erkekler içinse bir günde 13 bardak yani 3 litre su içilmesini öneriyorlar. Peki su tüketmediğimiz durumlarda suyu alabileceğimiz nelerdir? ne gibi fayda sağlamaktadır? İşte günlük hayatta su tüketiminin önemi ve ...

Giriş Tarihi: 06.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 10:06
Su tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz besinler nelerdir? İşte su içeren besinler ve besinlerin su oranı

Uzmanlar günlük hayatta tüketiminin önemini özellikle belirtmektedir. Bu yüzden 8 bardak su içmeniz gerekiyor. Bazı doktorlar hayat tarzınıza, vücut büyüklüğünüze ve genel durumunuza göre daha fazlasını bile önermektedir. Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine) kadınların günlük 9 bardak yani 2,2 litre su içmesini önermektedir. Erkekler içinse bir günde 13 bardak yani 3 litre su içilmesini öneriyorlar. Peki su tüketmediğimiz durumlarda suyu alabileceğimiz nelerdir? ne gibi fayda sağlamaktadır? İşte günlük hayatta su tüketiminin önemi ve ...

Su tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz besinler nelerdir? İşte su içeren besinler ve besinlerin su oranı

SALATALIK

Su oranı: 96%

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Su tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz besinler nelerdir? İşte su içeren besinler ve besinlerin su oranı

Salatalık katı gıdalar içinde en yüksek sulu oranına sahip olanıdır. Güçlü bir güneş ışığı altında çalışırken bile vücudunuzun dehidre olmasını yani susuz kalmasını engellemeye yardımcı olur. değerini de göz önünde bulundurduğumuzda, salatalığı mutlaka yıl boyunca diyetinize eklemek isteyeceksiniz. Salatalıkta bol miktarda C, K, ve B vitaminleri, bakır, potasyum ve manganez gibi mineraller vardır. Bu sayede, beslenme yetersizliklerini önlemek için de birebirdir.

Su tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz besinler nelerdir? İşte su içeren besinler ve besinlerin su oranı

KABAK (DOLMALIK)

Su oranı: 95%

Su tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz besinler nelerdir? İşte su içeren besinler ve besinlerin su oranı

Kabak salatalığa çok benzese de ondan farklı bir sebzedir.. Tek ortak yönleri yüksek içerikleri ve değerleridir. C, B ve A vitaminleri konusunda zengindir. Ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yüzde 95 su oranı vardır ve vücut için harika bir su kaynağıdır. Ama pişirildiğinde su içeriğinin bir kısmını kaybeder.

Su tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz besinler nelerdir? İşte su içeren besinler ve besinlerin su oranı

DOMATES

Su oranı: 94%

Su tüketmediğimiz durumlarda su alabileceğimiz besinler nelerdir? İşte su içeren besinler ve besinlerin su oranı

Domates ülke genelinde en çok tüketilen sebzelerden biri ve zengin bir likopen, beta karoten, folik asit, potasyum, C ve E Vitaminleri ve flavanoid kaynağıdır. Kalp hastalığına ve kansere iyi gelmesinin ve genel sağlığımıza faydalı olmasının yanında, yüzde 94 oranında da içermektedir. Yani dehidrasyon yaşamamızı (susuz kalma) engelleyen gıdaların başlarında gelmektedir.

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