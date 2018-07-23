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tırnağa sağlık için ne yapmalı?

Giriş Tarihi: 23.07.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 09:00
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tırnağa sağlık için ne yapmalı?
Tepeden tırnağa sağlık için ne yapmalı?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, vücudumuzun daha zinde olması, hastalıklara karşı daha dirençli olması, genç görünmesi ve tırnağa kendini yenilemesi için almamız gereken birçok aminoasit, elektroliti ve eser elementleri açıkladı.

Doç. Dr. Altundağ, akne sorunundan kas performansına, karın yağlarının erimesinden hücre yenilemesine, doğum sonrası oluşan çinko eksikliğinden saç dökülmelerine, hafızanın gelişmesinden sağlıklı ve geciken saç beyazlamasına, üst solunum yolu enfeksiyonundan bağışıklık sistemine, karaciğer yağlanması karşıtından toksitlerin böbrekten rahatça atılmasının sağlanmasına kadar birçok iyileştirici ve geciktiri etkisinden dolayı vücudumuza almamız gereken aminoasit, elektroliti ve eser elementlerini bizler için açıkladı.

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tırnağa sağlık için ne yapmalı?
Tepeden tırnağa sağlık için ne yapmalı?
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tırnağa sağlık için ne yapmalı?
Tepeden tırnağa sağlık için ne yapmalı?
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tırnağa sağlık için ne yapmalı?
Tepeden tırnağa sağlık için ne yapmalı?
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tırnağa sağlık için ne yapmalı?
Tepeden tırnağa sağlık için ne yapmalı?
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tırnağa sağlık için ne yapmalı?
Tepeden tırnağa sağlık için ne yapmalı?
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tırnağa sağlık için ne yapmalı?
Tepeden tırnağa sağlık için ne yapmalı?
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