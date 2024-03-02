Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
10:47
Tıkalı bağırsağı dakikalar içinde açıyor! Kabızlığa karşı en etkili formül
Günlük hayatı zora sokan kabızlık problemi ihmal edildiğinde stresi de beraberinde getirerek bazı sağlık sorunlarına neden oluyor. Bağırsaklardaki hareket bozukluğundan kaynaklanan kabızlık, bazı besinler sayesinde ortadan kalkıyor. Uzmanlar, kabızlık sorununa karşı bazı besinlerin doğal ilaç görevi gördüğünü belirtiyor. Peki, hangi besinler tıkalı bağırsakları anında açıyor? İşte sindirim sorunlarını ortadan kaldıran besinler...