Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
09:48
Tükettiğiniz anda kan şekerini dengeliyor! İbn-i Sina'nın 'Tüketen hasta olmaz' dediği mucize besin
Hekimlerin piri olarak anılan İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı tıp kitabında, kan şekerini dengeleyen, vücuttaki iltihabı bitiren ve onlarca derde şifa olan besinleri sıralandığı ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın kitabında, kalp hastalıklarına karşı koruyan, bilişsel fonksiyonları iyileştiren besinleri de sıraladığı görülüyor. Peki, İbn-i Sina'nın 'Bunu tüketenin evine doktor gelmesine gerek yoktur!' dediği besin hangisi? İşte birbirinden faydalı mucizevi besinler...