Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tükettiğiniz anda kan şekerini dengeliyor! İbn-i Sina'nın 'Tüketen hasta olmaz' dediği mucize besin
Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:48

Tükettiğiniz anda kan şekerini dengeliyor! İbn-i Sina'nın 'Tüketen hasta olmaz' dediği mucize besin

Hekimlerin piri olarak anılan İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı tıp kitabında, kan şekerini dengeleyen, vücuttaki iltihabı bitiren ve onlarca derde şifa olan besinleri sıralandığı ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın kitabında, kalp hastalıklarına karşı koruyan, bilişsel fonksiyonları iyileştiren besinleri de sıraladığı görülüyor. Peki, İbn-i Sina'nın 'Bunu tüketenin evine doktor gelmesine gerek yoktur!' dediği besin hangisi? İşte birbirinden faydalı mucizevi besinler...

Tükettiğiniz anda kan şekerini dengeliyor! İbn-i Sina’nın ’Tüketen hasta olmaz’ dediği mucize besin

Binlerce yıl önce doğal ilaç olarak kullanılan kızılcık, en faydalı besinlerden biridir. Yüksek miktarda lif içeren kızılcık, aynı zamanda tanelerinde yüksek miktarda su barındırır.

Tükettiğiniz anda kan şekerini dengeliyor! İbn-i Sina’nın ’Tüketen hasta olmaz’ dediği mucize besin

Binlerce yıl önce İbn-i Sina tarafından tavsiye edilen ve 'Tüketenin evine doktor girmesine gerek yoktur' dediği kızılcık meyvesi o günlerden beri günümüzde de tıbbi besin olarak kabul ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tükettiğiniz anda kan şekerini dengeliyor! İbn-i Sina’nın ’Tüketen hasta olmaz’ dediği mucize besin

Kızılcık, taze olarak tüketildiği gibi aynı zamanda dondurularak veya kurutularakta tüketilebiliyor. İçerisinde bol miktarda; K,E,C ve A vitamini barındırıyor. Tiamin, roboflavin ve piridoksin açısından zengin olan kızılcık yüksek miktarda sodyum ve potasyum da içeriyor.

Tükettiğiniz anda kan şekerini dengeliyor! İbn-i Sina’nın ’Tüketen hasta olmaz’ dediği mucize besin

Kızılcık, en sağlıklı besinlerden biri olarak kabul ediliyor ekşimsi tadıyla dikkat çekiyor. Tüketildiği andan itibaren kan şekerini dengeliyor.

Tükettiğiniz anda kan şekerini dengeliyor! İbn-i Sina’nın ’Tüketen hasta olmaz’ dediği mucize besin

Kızılcık meyvesi, besin değerleri bakımından oldukça zengin olduğu için halsizliği bitiriyor ve gün içinde enerjili olmanızı sağlıyor.

SON DAKİKA