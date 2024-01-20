Tükettiğiniz anda kan şekerini dengeliyor! İbn-i Sina’nın ’Tüketen hasta olmaz’ dediği mucize besin

Kızılcık, taze olarak tüketildiği gibi aynı zamanda dondurularak veya kurutularakta tüketilebiliyor. İçerisinde bol miktarda; K,E,C ve A vitamini barındırıyor. Tiamin, roboflavin ve piridoksin açısından zengin olan kızılcık yüksek miktarda sodyum ve potasyum da içeriyor.