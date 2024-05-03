Tükettiğiniz anda sindirim sistemini parçalıyor! Bu besini mutfağınıza sokmayın

GLUTEN:

Gluten intoleransı olan kişilerin glüten içeren besinler tüketmesi bağırsaklarda geri dönüşü olmayan ciddi hasarlara neden oluyor. Gluten hassasiyetiniz yoksa rahatlıkla tüketebilirsiniz ancak böyle bir hassasiyetiniz varsa beslenme rutininizi hazırlarken bir uzmana danışmalısınız.