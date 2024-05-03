Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
14:20
Tükettiğiniz anda sindirim sistemini parçalıyor! Bu besini mutfağınıza sokmayın
İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsakları korumak, vücudun genel sağlığı için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bazı besinlerin sindirim sisteminin dengesini bozduğunu, bağırsak florasına zarar verdiğini hatta diyabete neden olabileceğini belirtiyor. İşte tüketirken bir kez daha düşünmeniz gereken, zararını duyduktan sonra mutfağınıza asla sokmayacağınız en zararlı besinler...