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Haberler Galeri Türk kahvesine 1 çay kaşığı! Yağlarınızı cayır cayır yakacak: Bir haftada tığ gibi yapıyor...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 14:36

Türk kahvesine 1 çay kaşığı! Yağlarınızı cayır cayır yakacak: Bir haftada tığ gibi yapıyor...

Zayıflama sürecinde birçok yöntemi deneyerek yağ yakım sürecini hızlandırmak istemek oldukça olağandır. Fakat inatçı yağlarla mücadelede dikkat edilmesi gereken birkaç ayrıntı bulunuyor. Özellikle metabolizmanın hızlanması, bu noktada en işe yarayan yöntemlerden biri. Peki yağ yakımını hızlandırmak için ne yapılmalı? İşte cayır cayır yağ yakan o tarif...

Türk kahvesine 1 çay kaşığı! Yağlarınızı cayır cayır yakacak: Bir haftada tığ gibi yapıyor...

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR

Türk kahvesinin içine bir çay kaşığı tarçın eklemek, en etkili yöntemlerden biridir. Kahve ve tarçın ayrı ayrı değerlendirildiğinde bile antioksidan bakımından oldukça zenginken, birlikte tüketildiğinde adeta antioksidan deposuna dönüyor.

Türk kahvesine 1 çay kaşığı! Yağlarınızı cayır cayır yakacak: Bir haftada tığ gibi yapıyor...

KAN ŞEKERİNİ DENGELER:

Tarçın, kan şekerini düzenler aynı zamanda kan şekerinin ani dengelenmesinin önüne geçer.

İLTİHABI AZALTIR

Tarçın, vücuttaki iltihabı giderici özelliğe sahiptir. Anti-inflamatuar etki gösterir.

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Türk kahvesine 1 çay kaşığı! Yağlarınızı cayır cayır yakacak: Bir haftada tığ gibi yapıyor...

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Tarçın, metabolizmayı hızlandırması nedeniyle kilo verme sürecinde büyük kolaylık sağlıyor. Sabahları aç karna içilen tarçınlı Türk kahvesi, bir haftada vücutta depolanan yağların yakımını hızlandırır. Fazla kiloyu vücuttan uzaklaştırır.

Türk kahvesine 1 çay kaşığı! Yağlarınızı cayır cayır yakacak: Bir haftada tığ gibi yapıyor...

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Tarçın ve kahve içerisinde bulunan besin değerleri, kalp sağlığını doğrudan olumlu bir şekilde etkiler.

Türk kahvesine 1 çay kaşığı! Yağlarınızı cayır cayır yakacak: Bir haftada tığ gibi yapıyor...

BAKTERİ VE MANTARA SAVAŞ AÇIYOR

Tarçın, anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir ve bazı bakteri ve mantar türleriyle savaşabilir.

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