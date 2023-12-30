Türk kahvesine 1 çay kaşığı! Yağlarınızı cayır cayır yakacak: Bir haftada tığ gibi yapıyor...

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR

Türk kahvesinin içine bir çay kaşığı tarçın eklemek, en etkili yöntemlerden biridir. Kahve ve tarçın ayrı ayrı değerlendirildiğinde bile antioksidan bakımından oldukça zenginken, birlikte tüketildiğinde adeta antioksidan deposuna dönüyor.