Türk kahvesine 1 kaşık ekleyin! Sabahları tükettiğinizde yağları cayır cayır yakıyor

Araştırmalar, sabah kahvenize tarçın eklemenin, vücudun metabolizmasını hızlandırarak kilo kaybını artırabileceğini ortaya koymaktadır. Bu da yağların daha hızlı yakılmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, tarçın eklemenin iştahınızı azaltabileceği ve bu sayede sağlıklı bir diyeti sürdürmenizi kolaylaştırabileceği belirlenmiştir.