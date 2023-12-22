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Haberler Galeri Türkiye'nin en kötü yemeği seçilmişti ama öyle bir faydası var ki... Bir tas içen doktor yolunu unutacak
Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 14:06

Türkiye'nin en kötü yemeği seçilmişti ama öyle bir faydası var ki... Bir tas içen doktor yolunu unutacak

Dünya çapında ünlü olan bir yemek sitesi, dünyadaki en kötü 100 yemeği sıraladı. Türkiye'nin en kötü yemeği olarak seçilenlerden birisi ise karalahana çorbası oldu. Listede kötü yemekler arasında yer alsa da seveni de bir hayli fazla Sıklıkla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilip çorba halinde tüketilen karalahana üstelik son derece de şifalı bir besin. Sindirim problemlerine karşı korumadan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar etkili. Sağlığa olan faydalarıyla sadece bir tas içen adeta doktor yolunu unutacak! İşte karalahana çorbası ve faydaları…

Türkiye’nin en kötü yemeği seçilmişti ama öyle bir faydası var ki... Bir tas içen doktor yolunu unutacak

Karalahana, kalın damarları bulunan geniş yüzeye sahip bir kış sebzesidir.

Türkiye’nin en kötü yemeği seçilmişti ama öyle bir faydası var ki... Bir tas içen doktor yolunu unutacak

Her ne kadar çiğ, haşlama, kavurma şekillerinde tüketilse de karalahana denildiği zaman akıllara ilk olarak karalahana çorbası gelir. Karalahana çorbası tadının yanı sıra zengin içeriğiyle de önemli bir yere sahiptir.

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Türkiye’nin en kötü yemeği seçilmişti ama öyle bir faydası var ki... Bir tas içen doktor yolunu unutacak

Karalahanın içerisinde iyi derecede C vitamini ve antioksidan bulunur. A vitamini, B vitamini, K vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum içerir.

Türkiye’nin en kötü yemeği seçilmişti ama öyle bir faydası var ki... Bir tas içen doktor yolunu unutacak

HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR

Karalahana tüketmek, üst solunum yolu enfeksiyonlarının meydana gelmesini önler.

Türkiye’nin en kötü yemeği seçilmişti ama öyle bir faydası var ki... Bir tas içen doktor yolunu unutacak

İçeriğinde yer alan C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

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