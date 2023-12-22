Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 14:06

Türkiye'nin en kötü yemeği seçilmişti ama öyle bir faydası var ki... Bir tas içen doktor yolunu unutacak

Dünya çapında ünlü olan bir yemek sitesi, dünyadaki en kötü 100 yemeği sıraladı. Türkiye'nin en kötü yemeği olarak seçilenlerden birisi ise karalahana çorbası oldu. Listede kötü yemekler arasında yer alsa da seveni de bir hayli fazla Sıklıkla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilip çorba halinde tüketilen karalahana üstelik son derece de şifalı bir besin. Sindirim problemlerine karşı korumadan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar etkili. Sağlığa olan faydalarıyla sadece bir tas içen adeta doktor yolunu unutacak! İşte karalahana çorbası ve faydaları…