Turşu tüketmemiz için 7 neden !

Kornişon, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi pek çok çeşidi ve kendine has lezzetiyle sağlık kaynağı olan turşu, soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden. Evde cam kavanozda ve uygun koşullarla yapıldığında sağlık için de son derece yararlı. Ancak içeriğindeki yüksek oranda tuz nedeniyle turşunun her gün ve aşırı miktarda yenilmemesi gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sadece sirke ile tuzla yapılan, mayalanmış ve koruyucu içermeyen turşunun 7 faydasını anlattı, önemli öneri ve uyarılarda bulundu.