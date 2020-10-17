Üç öğün yemek mi, uzun süre aç kalmak mı? Hangisi daha sağlıklı?

ERKEN VE HAFİF BİR AKŞAM YEMEĞİ KİLO ALMAYI ÖNLÜYOR



Sirkadiyen beslenme araştırmalarına göre akşam öğününde karbonhidratı az ve proteinden zengin bir öğün yemenin obeziteden korunmak açısından yararlı olduğu biliniyor. Gel gelelim akşam yemeği günün en hafif öğünü olmalıdır. Akşam yemeğini erken saatlerde yemek, sabaha kadar olan açlık süresini uzatır ve böylece açlık hormonu ghrelin düzeyini en aza inmesine yardımcı olur. Akşam yemeklerini geç tüketmek vücutta yağ depolanmasının ana nedeni olarak gösteriliyor. Çalışmalarda akşam yemeğinin ideal olarak saat 17:00'de en geç olarak saat 18.00'de yenmesi öneriliyor. Gece geç saatlerde yenen yiyeceklerin beden kütle indeksinin artmasına, kan kolesterol düzeylerinin yükselmesine ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına neden olduğu ise bir diğer unutmamız gereken bilgilerden...