Üç öğün yemek mi, uzun süre aç kalmak mı? Hangisi daha sağlıklı?

Obesity dergisinde yayımlanan güncel çalışmada gün içindeki kalorinin kahvaltıda daha yoğun, öğlen normal kaloride, akşam ise çok hafif olacak şekilde bir dağılımın bel çevresinde azalma sağladığı ve açlık hormonu olan ghrelin düzeylerini düşürerek tokluğu desteklediği anlatılıyor. Ortalama 300-400 kalorili; yumurta, süt, peynir gibi kaliteli protein kaynaklarını, tam buğday ekmeği, yulaf gibi tahıllar, bol domates, salatalık, biber, taze yeşillikler, çeşitli meyveler, kuruyemişler, zeytin gibi sağlıklı besinleri içeren bir kahvaltı hem yağ yakımını artırıyor hem de maksimum sağlık yararı oluşturuyor.