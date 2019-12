YÜZÜNÜZDEN 10 YILI SİLİN:

C vitamini sağlıklı ve gergin bir cilde sahip olmanızda büyük önem taşır. Genç bir cilt bol miktarda C vitaminine sahipken, yaşlandıkça bu vitamini kaybetmeye başlar. Güneş ışınlarına maruz kalmak, çevre kirliliği ve sigara dumanı gibi diğer faktörler de ciltteki C vitamininin azalmasında etkilidir.Cildinizin C vitamini seviyesini yenileyerek yaşlanma etkileriyle savaşmanız; hatta zamanın etkilerini yüzünüzden azaltmanız mümkün.