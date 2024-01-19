Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
15:51
Uyanır uyanmaz yediğinizde demir gibi kuvvetlendiriyor! Sadece bir kaşık mikropları öldürmeye yetiyor
Son dönemlerde artan gribal enfeksiyonlara karşı doğal antibiyotik yerine geçen reçetelerden faydalanmak gerekiyor. Uzmanların açıklamalarına göre, güçlü bir bağışıklık için öncelikle bağışıklığı güçlendiren besinlerden yararlanmak ardındansa düzenli olarak doğal antibiyotik yerine geçen bu karışımı tüketmek gerekiyor. İşte, bağışıklığı güçlendiren besinler ve vücuttaki enfeksiyonu bitiren mucizevi karışım...