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Haberler Galeri Uyanır uyanmaz yediğinizde demir gibi kuvvetlendiriyor! Sadece bir kaşık mikropları öldürmeye yetiyor
Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 15:51

Uyanır uyanmaz yediğinizde demir gibi kuvvetlendiriyor! Sadece bir kaşık mikropları öldürmeye yetiyor

Son dönemlerde artan gribal enfeksiyonlara karşı doğal antibiyotik yerine geçen reçetelerden faydalanmak gerekiyor. Uzmanların açıklamalarına göre, güçlü bir bağışıklık için öncelikle bağışıklığı güçlendiren besinlerden yararlanmak ardındansa düzenli olarak doğal antibiyotik yerine geçen bu karışımı tüketmek gerekiyor. İşte, bağışıklığı güçlendiren besinler ve vücuttaki enfeksiyonu bitiren mucizevi karışım...

Uyanır uyanmaz yediğinizde demir gibi kuvvetlendiriyor! Sadece bir kaşık mikropları öldürmeye yetiyor

Bağışıklığı demir gibi güçlendiren karışıma geçmeden önce vücudu güçlendiren besinlere göz atalım;

ISPANAK:

Folat, demir, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan ıspanak, bağışıklık sistemini destekliyor.

Uyanır uyanmaz yediğinizde demir gibi kuvvetlendiriyor! Sadece bir kaşık mikropları öldürmeye yetiyor

BADEM:

E vitamini içeren badem, en sağlıklı atıştırmalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin korunmasına yardım ediyor.

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Uyanır uyanmaz yediğinizde demir gibi kuvvetlendiriyor! Sadece bir kaşık mikropları öldürmeye yetiyor

YABAN MERSİNİ:

Yüksek miktarda antioksidan içeren yaban mersini, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor ayrıca bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor.

Uyanır uyanmaz yediğinizde demir gibi kuvvetlendiriyor! Sadece bir kaşık mikropları öldürmeye yetiyor

SARIMSAK:

Antiviral ve antibakteriyel özelliği olan sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendiren en etkili besinler arasında yer alıyor.

Uyanır uyanmaz yediğinizde demir gibi kuvvetlendiriyor! Sadece bir kaşık mikropları öldürmeye yetiyor

BALIK:

Omega-3 yağ asitleri içeren balık, vücuttaki iltihabın bitmesini sağlar aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler.

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