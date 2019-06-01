Üzgünüz Matcha beklenen o mucizevi içecek değil

Çay bitkisinin yaprakları toplandıktan sonra oksitlenmeyi önlemek amacıyla buharda bekletilir. Sonrasında ise damar, sap ve yabancı maddelerinden ayrışan yapraklar kurutulup öğütülerek ince toz haline getirilir.
Günümüzde halen Çin ve Japon kültüründe eşsiz bir yere sahiptir. Matcha, Japon çay seremonilerinin değişmez bir parçası olmaya devam etmektedir. Matcha hazırlanırken desenli seramik kaplar, bambu whisk ve bambu kaşık gibi özel aletler kullanılır, köpürmesi ve uygun su sıcaklığının sağlanması istenir. Toz halinde olduğu için demlenme yapılmaz, sıcak suya eklenir ve bambu kaşıklar ile karıştırılır. Bundan dolayı diğer çaylardan farklı olarak hem suda çözünen hem de çözünmeyen tüm bileşenleri içerir. Yapısında kafein, antioksidan bileşenler ve L-teanin yeşil çaydan çok daha yoğun düzeydedir.