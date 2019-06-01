Üzgünüz Matcha beklenen o mucizevi içecek değil

MATCHA NEDİR?

Matcha ilk olarak Çin'de Tang Hanedanlığı'nda keşfedilmiş, 14. ve 16. yüzyıllar arasında Japonya'da yaygın olarak tüketilmeye başlamıştır. Zen Budizmi'nin önemli bir parçası olan bu çayın rahatlatıcı, stresi azaltıcı ve bilişsel fonksiyonu güçlendirici etkilerinin olduğu bilinmektedir.

Matcha toz haline getirilmiş kaliteli bir yeşil çaydır. Ufalanmış anlamına gelen 'ma' ve çay anlamına gelen 'cha' sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Diğer çaylarla aynı bitki ailesinden gelse de farklı şekilde yetiştirilir ve hazırlanır. Matcha yetiştirilirken hasattan 20-30 gün önce güneş ışığıyla ilişkisi kesilir. Bunun sonucunda bitkinin fotosentez hızı azalır ve büyümesi yavaşlar. Bu da bitkide klorofil üretimini ve amino asit içeriğini artırır, bitkinin daha koyu yeşil bir renge sahip olmasını sağlar.