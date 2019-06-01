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Üzgünüz beklenen o mucizevi içecek değil

Son keşiflerimizden biri . Mucize içecek muamelesi görüyor, kafe ve restoranların menülerine girdi bile. Peki bu çay mucize içecek mi? Baştan söyleyeyim yararları olmakla birlikte matcha beklenen o muzicevi içecek değil...

SELAHATTİN DÖNMEZ
SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 01.06.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 10:34
Üzgünüz Matcha beklenen o mucizevi içecek değil

Son keşiflerimizden biri . Mucize içecek muamelesi görüyor, kafe ve restoranların menülerine girdi bile. Peki bu çay mucize içecek mi? Baştan söyleyeyim yararları olmakla birlikte matcha beklenen o muzicevi içecek değil...

Üzgünüz Matcha beklenen o mucizevi içecek değil

Sosyal medyada sıklıkla karşılaştığımız ve son zamanlarda restoran ve kafelerde servis edilmeye başlanan 'yı duydunuz mu bilmiyorum? Ancak çok yakın zamanda mutlaka duyacaksınız. Çünkü bu çay kilo vermek için bir mucize olarak tanıtılıyor. Peki matcha bir mucize mi? Hayır, mucize değil ama beslenme uzmanı olarak matcha'nın yararları olduğunu söyleyebilirim. Yapılan güncel bilimsel çalışmalar matcha'nın yüksek antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bu araştırmalarda matcha'nın kalp hastalıklarından ve Tip 2 diyabetten koruyucu etki oluşturduğu, beyin fonksiyonlarını geliştirdiği belirtiliyor.

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Üzgünüz Matcha beklenen o mucizevi içecek değil

Unutmayın ki sağlıklı besinlerden oluşan yeterli beslenme olmaksızın hiçbir besin ya da içecek ne kilo verdirir ne de sağlıklı bir kalbe, beyne erişmeniz mümkün olur. Bugün dünyayı kasıp kavuran 'nın üretiminden, geçmişten bugüne kullanımından, potansiyel yararlarından ve fazla tüketiminin oluşturabileceği risklerden bahsedeceğim sizlere. Karar sizin tüketip tüketmemekte.

Üzgünüz Matcha beklenen o mucizevi içecek değil

MATCHA NEDİR?

ilk olarak Çin'de Tang Hanedanlığı'nda keşfedilmiş, 14. ve 16. yüzyıllar arasında Japonya'da yaygın olarak tüketilmeye başlamıştır. Zen Budizmi'nin önemli bir parçası olan bu çayın rahatlatıcı, stresi azaltıcı ve bilişsel fonksiyonu güçlendirici etkilerinin olduğu bilinmektedir.

Matcha toz haline getirilmiş kaliteli bir yeşil çaydır. Ufalanmış anlamına gelen 'ma' ve çay anlamına gelen 'cha' sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Diğer çaylarla aynı bitki ailesinden gelse de farklı şekilde yetiştirilir ve hazırlanır. Matcha yetiştirilirken hasattan 20-30 gün önce güneş ışığıyla ilişkisi kesilir. Bunun sonucunda bitkinin fotosentez hızı azalır ve büyümesi yavaşlar. Bu da bitkide klorofil üretimini ve amino asit içeriğini artırır, bitkinin daha koyu yeşil bir renge sahip olmasını sağlar.

Üzgünüz Matcha beklenen o mucizevi içecek değil

Çay bitkisinin yaprakları toplandıktan sonra oksitlenmeyi önlemek amacıyla buharda bekletilir. Sonrasında ise damar, sap ve yabancı maddelerinden ayrışan yapraklar kurutulup öğütülerek ince toz haline getirilir.

Günümüzde halen Çin ve Japon kültüründe eşsiz bir yere sahiptir. , Japon çay seremonilerinin değişmez bir parçası olmaya devam etmektedir. Matcha hazırlanırken desenli seramik kaplar, bambu whisk ve bambu kaşık gibi özel aletler kullanılır, köpürmesi ve uygun su sıcaklığının sağlanması istenir. Toz halinde olduğu için demlenme yapılmaz, sıcak suya eklenir ve bambu kaşıklar ile karıştırılır. Bundan dolayı diğer çaylardan farklı olarak hem suda çözünen hem de çözünmeyen tüm bileşenleri içerir. Yapısında kafein, antioksidan bileşenler ve L-teanin yeşil çaydan çok daha yoğun düzeydedir.

Üzgünüz Matcha beklenen o mucizevi içecek değil

NASIL TÜKETİLİR?

sıcak su ile hazırlanarak çay şeklinde, süt ilave edilerek matcha latte olarak veya çiğ sebze ve meyvelerle yaz günlerinde keyifle içilecek smothielerin içerisinde yer alabilir. Bunun yanında matcha tozu ekmek, çorba, kek, muffin, pankek, kurabiye, krep, çikolata, dondurma gibi çeşitli tariflere de lezzet ve sağlık katabilir.

Üzgünüz Matcha beklenen o mucizevi içecek değil

KİLO KAYBINI DESTEKLEYEBİLİR

'nın üzerine yapılan bilimsel çalışmalar genellikle antioksidan içerik, duygu durumu, bilişsel fonksiyon, kanser ve diş sağlığına olan etkiyi incelemektedir. Matcha tüketiminin kilo kaybı sağladığına dair çok sayıda olmamakla birlikte çalışmalar var. Bu çalışmalarda genellikle yeşil çay kategorisinde değerlendiriliyor. İkisi de aynı bitkiden elde edildiği, hatta matcha daha yoğun içeriğe sahip olduğu için yeşil çayın gösterdiği etkilerin aynısını matcha'nın da gösterdiği düşünülür. Yeşil çay ve ekstratlarıyla yapılan bilimsel çalışmalarda metabolik hızın arttığı ve yağ yakımının yüzde 17'ye kadar desteklendiği görülmektedir.

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