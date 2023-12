Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...

Peki ne yapmalıyız? İlk olarak iyi zayıflayan biri, zayıflama süresince haftada bir tartılmalı. Ancak hedef kilosuna gelmiş, başarılı zayıflama hikayesini başaran kişi, koruma döneminde her gün tartılmaya özen göstermeli. Çünkü her gün tartılmak bireyin "Dün ben ne yapmıştım? Fazla mı yedim?" sorularını sormasına olanak sağlayacak. Böylece tartıda değişiklik yukarı yönde olduysa o gün içinde dikkat ederek yeniden fazlalığın azaltılmasında bir aksiyon almasını sağlayacaktır. Her ne kadar kontrollü olunsa da özel bir gün veya hafta sonu rahatlığı sebebiyle kilo artışı varsa dört gün uygulanacak Acil Durum Diyetleri ile bunu hızla yok etmeye çalışacak, bu da yeniden kilo verilmesini kolaylaştıracaktır.