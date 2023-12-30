Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...

VÜCUT, HIZLA YAĞ DEPOLAR MI?

Aslında en önemli sorun; ben hafta içi her şeye dikkat ediyorum ve hiç yemiyorum ama hafta sonu geç kahvaltı, serbest akşam yemeği yememe rağmen hızlı kilo alıyorum kısmıdır. Kısa sürede vücut hızlı kilo alabilir mi? Evet hem de yağ dokusundan hızlıca kilo alabilir. Çünkü hafta içi az yiyen biri zaten hafta sonu fazla karbonhidrat, lezzetli yağlı yemek ve atıştırmalıkları yediğinde vücut kalori bombası etkisi altına kaldığında bu aşırı kiloyu bir şekilde depolamaya gidecektir ki, bu da en kolay olarak yağ deposu olur. Daha sonra kişinin kendine güveni sarsılacak, "Biraz kaçırsam hızlı kilo alıyorum" diyerek artık sağlıklı alışkanlıklarından uzaklaşıp kolay yola sapacak. Yani daha önceden sevdiği ve kilolarının temel nedeni olan yeme alışkanlıklarına farkına varmadan dönüş sağlayarak verdiği kiloları da yeniden almaya başlayacaktır.