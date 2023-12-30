Giriş Tarihi: 30.12.2023 09:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
09:30
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...
Yeni yıl geliyor, 2023'ü uğurlarken her sene olduğu gibi ailece yenen yeni yıl yemeği ve ertesi gün yapacağımız uzun süren geç kahvaltılar olacak. En az 1-2 kilo almamak elde değil diyebilirim. İşte tam da bu aşamada, kiloların vücudumuza yapışmaması için Acil Durum Diyetimi sizlerle paylaşmak istiyorum