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Haberler Galeri Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 09:30

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...

Yeni yıl geliyor, 2023'ü uğurlarken her sene olduğu gibi ailece yenen yeni yıl yemeği ve ertesi gün yapacağımız uzun süren geç kahvaltılar olacak. En az 1-2 kilo almamak elde değil diyebilirim. İşte tam da bu aşamada, kiloların vücudumuza yapışmaması için Acil Durum Diyetimi sizlerle paylaşmak istiyorum

SELAHATTİN DÖNMEZ
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...

Yeni yıl akşamı ve ertesi gün yapılan kahvaltılar meşhurdur. İşte bu yemekler, ölçünün kaçtığı zamanlardır. İşte Acil Durum Diyeti; özel günler ya da hafta sonu kaçamaklar ya da tatil sonrası alınan yağları eritmek için uygulamanız gereken özel bir beslenme programı. Acil Durum Diyeti'nin temel özelliği, ekstra kalori yakmaya yardımcı besinlerden oluşuyor. Ayrıca zayıflıyoruz ama kiloları korumayı da beceremiyoruz. Kilo veriyoruz fakat biraz kaçırdık mı hemen kilo almaya başlıyoruz. İşte tam bu aşamada verilen kilonun hem korunmasında destek olacak hem de hafta sonu, yeni yıl, doğum günü gibi özel günler sonrasında hızlı alınan 1, 2, 3 kiloyu hızlı verip vücutta yağlanmayı önleyecek önerilerim size çok iyi kılavuz olacak diyebilirim.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...

Genel olarak zayıflama sonrasında vücudun kalori yakma ve yağ yakma metabolizması düzenlendiği için ilk altı ay kilo almadan geçebilmektedir. Fakat genelde kendi metabolizmamıza uygun iyi kazanılmış beslenme alışkanlıklarını bir bir terk etmeye başladığımızda kilo alma kolaylaşmaktadır. Bir de buna sık doğum günü, ev gezmeleri, ev dışı yemek siparişi, sık restorana gitme ve hep doğal yiyeceklerle zayıflayan ama sürekli aklında abur cubur düşündüğü için kalorili yiyecekleri yeniden beslenmeye koyma kiloların hem anlık hem de düzenli olarak geri gelmesini sağlar.

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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...

VÜCUT, HIZLA YAĞ DEPOLAR MI?
Aslında en önemli sorun; ben hafta içi her şeye dikkat ediyorum ve hiç yemiyorum ama hafta sonu geç kahvaltı, serbest akşam yemeği yememe rağmen hızlı kilo alıyorum kısmıdır. Kısa sürede vücut hızlı kilo alabilir mi? Evet hem de yağ dokusundan hızlıca kilo alabilir. Çünkü hafta içi az yiyen biri zaten hafta sonu fazla karbonhidrat, lezzetli yağlı yemek ve atıştırmalıkları yediğinde vücut kalori bombası etkisi altına kaldığında bu aşırı kiloyu bir şekilde depolamaya gidecektir ki, bu da en kolay olarak yağ deposu olur. Daha sonra kişinin kendine güveni sarsılacak, "Biraz kaçırsam hızlı kilo alıyorum" diyerek artık sağlıklı alışkanlıklarından uzaklaşıp kolay yola sapacak. Yani daha önceden sevdiği ve kilolarının temel nedeni olan yeme alışkanlıklarına farkına varmadan dönüş sağlayarak verdiği kiloları da yeniden almaya başlayacaktır.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...

Peki ne yapmalıyız? İlk olarak iyi zayıflayan biri, zayıflama süresince haftada bir tartılmalı. Ancak hedef kilosuna gelmiş, başarılı zayıflama hikayesini başaran kişi, koruma döneminde her gün tartılmaya özen göstermeli. Çünkü her gün tartılmak bireyin "Dün ben ne yapmıştım? Fazla mı yedim?" sorularını sormasına olanak sağlayacak. Böylece tartıda değişiklik yukarı yönde olduysa o gün içinde dikkat ederek yeniden fazlalığın azaltılmasında bir aksiyon almasını sağlayacaktır. Her ne kadar kontrollü olunsa da özel bir gün veya hafta sonu rahatlığı sebebiyle kilo artışı varsa dört gün uygulanacak Acil Durum Diyetleri ile bunu hızla yok etmeye çalışacak, bu da yeniden kilo verilmesini kolaylaştıracaktır.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! En hızlı kilo verme yöntemi bu diyette: Sabah uyandığınızda hafiflemiş olacaksınız...

BU DİYETİ UYGULARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

1 Dört gün boyunca öğünlerin yerini değiştirmemek oldukça önemli. 3 ana 3 ara öğün yapacağınız bu özel beslenmede termik enerji etkisi en yüksek besinleri yiyeceğiniz için vücut hızla yağ yakmaya başlayacak.

2 Ana öğünler sonrasında Metabolik Denge Sıvısı tarifimden 1'er su bardağı içmenizi önereceğim. Metabolik Denge Sıvısı vücutta fazla suyun hızla atılmasını sağlayacak ve tok kalmanızı kolaylaştıracaktır.

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