Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den ramazanda zayıflatan tarif! Bir bardak suya bir tatlı kaşığı...

Rafine şeker, beyaz un ve endüstriyel şeker ihtiva eden bu aşırı lezzetli tatlılar aslında mide problemleri yaşamamızın da bir etmeni olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Tabii ki; oruç tutarken sevdiğimiz tatlılardan yiyeceğiz ama hem yemekte pilav, patates ardında da bolca tatlı şeklinde değil.