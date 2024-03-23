Giriş Tarihi: 23.03.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
08:51
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den ramazanda zayıflatan tarif! Bir bardak suya bir tatlı kaşığı...
İftarda baklava, güllaç gibi tatlıların çokça tüketildiği gerçeğini düşündüğümüzde her evde aşırı kan şekeri yüklemesi yaşanabiliyor. Bu da aşırı insülin tepkimesi ve vücudun yağlanması demek. Oysa muz gibi meyveler, badem gibi kuruyemişler, nohut, yeşil mercimek gibi baklagilleri iftar ve sahurda tercih edersek, kan şekerinizin hep dengede kalmasını sağlayabiliriz.