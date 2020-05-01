Uzmanlar açıkladı! Virüslere karşı antibiyoktikten daha etkili zerdeçal karışımı

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık vererek iyileşmemizde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda baharatlar da bu konuda yardımcı oluyor. Son yıllarda tüm dünyada en popüler baharatlardan biri haline gelen zerdeçal, kendine has kokusu, lezzeti ve rengi ile olağanüstü mutfak ve tıbbi özelliklere sahiptir. Zerdeçalla hazırlanan bu karışım sindirim sistemini hızlandırır, kötü bakterileri ve virüsleri yok eder. Peki zerdeçal karışımı nasıl hazırlanır? Baharatların ne gibi faydaları bulunur? İşte doktorları bile şaşırtan antibiyoktikten daha etkili bir karşım olan zerdeçalın hazırlanışı...