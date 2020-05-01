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Uzmanlar açıkladı! Virüslere karşı antibiyoktikten daha etkili karışımı

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza vererek iyileşmemizde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda da bu konuda yardımcı oluyor. Son yıllarda tüm dünyada en popüler baharatlardan biri haline gelen , kendine has kokusu, lezzeti ve rengi ile olağanüstü mutfak ve tıbbi özelliklere sahiptir. Zerdeçalla hazırlanan bu karışım sindirim sistemini hızlandırır, kötü bakterileri ve virüsleri yok eder. Peki zerdeçal karışımı nasıl hazırlanır? Baharatların ne gibi faydaları bulunur? İşte doktorları bile şaşırtan antibiyoktikten daha etkili bir karşım olan zerdeçalın hazırlanışı...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 07:12
Uzmanlar açıkladı! Virüslere karşı antibiyoktikten daha etkili zerdeçal karışımı

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza vererek iyileşmemizde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda da bu konuda yardımcı oluyor. Son yıllarda tüm dünyada en popüler baharatlardan biri haline gelen , kendine has kokusu, lezzeti ve rengi ile olağanüstü mutfak ve tıbbi özelliklere sahiptir.

Uzmanlar açıkladı! Virüslere karşı antibiyoktikten daha etkili zerdeçal karışımı

Zerdeçalla hazırlanan bu karışım sindirim sistemini hızlandırır, kötü bakterileri ve virüsleri yok eder. Peki karışımı nasıl hazırlanır? Baharatların ne gibi faydaları bulunur? İşte doktorları bile şaşırtan antibiyoktikten daha etkili bir karşım olan zerdeçalın hazırlanışı...

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Uzmanlar açıkladı! Virüslere karşı antibiyoktikten daha etkili zerdeçal karışımı

Ayurvedik, Hint ve Çin tıbbında uzun bir süre kullanılmış olan zerdeçaldan, solunum sorunları, karaciğer hastalıkları, cilt problemleri, kas burkulmaları, kesikler, yaralar ve mide sorunları gibi çeşitli sorunları için güçlü bir doğal ilaç olarak yararlanılmıştır.

Uzmanlar açıkladı! Virüslere karşı antibiyoktikten daha etkili zerdeçal karışımı

Zerdeçalın ayrıca, Alzheimer, sindirim, çeşitli enfeksiyon tipleri, iltihaplar ve kötü huylu tümörler ile ilgili sorunlara karşı da etkili olduğu kabul edilmiştir.

Uzmanlar açıkladı! Virüslere karşı antibiyoktikten daha etkili zerdeçal karışımı

ZERDEÇAL SAĞLIĞIMIZ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

'ın bu kadar güçlü olmasını sağlayan içeriğindeki curcumin maddesidir. Curcumin, antioksidanlarla doludur, mikroplarla savaşır ve enflamasyonu azaltır. Curcumin'in hücre zarına pozitif etkisi vardır. 700 geni ve 160 fizyolojik sorunu iyileştirme yetisine sahiptir. Hücrelerin hayatta kalması ve DNA için faydalıdır.

Uzmanlar açıkladı! Virüslere karşı antibiyoktikten daha etkili zerdeçal karışımı

uzmanları, zerdeçalın kalp, karaciğer, akciğer, sinir sistemi ve metabolizma bozukluklarını tedavi etmede yardımcı olduğunu, Parkinson ve Alzheimer hastaları için de faydalarını kabul etmişlerdir.

Uzmanlar açıkladı! Virüslere karşı antibiyoktikten daha etkili zerdeçal karışımı

ZERDEÇAL VE BAL İLE DOĞAL ANTİBİYOTİK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı organik toz zerdeçal
  • 100 gram organik bal

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