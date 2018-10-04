Uzmanlar öneriyor! Onu yiyen yaşlanmıyor

Son yıllarda chia tohumu, amaranth, kinoa gibi popüler ithal tahılların bir diğeri de Latince ismi 'Zizania Aquatica' olan yabani/siyah pirinç. Bu lif kaynağı pirincin kökeni Kuzey Amerika' ya uzanıyor. BEYAZ PİRİNÇTEN 30 KAT DAHA FAZLA ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VAR İçeriğindeki yüksek fenolik bileşenler ve antioksidan içeriği sayesinde fonksiyonel besinler arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar yabani pirincin, beyaz pirinçten 30 kat daha fazla antioksidan kapasitesi bulunduğunu gösteriyor. Fonksiyonel besinler yaşlanma karşıtı etkisinin yanı sıra kanser, koroner arter hastalığı, diyabet gibi kronik hastalıklardan korunmak için oldukça önemlidir. Demir eksikliği yaşayan kişilerin beslenmesinde yer verilebilir. Tam tahıldan zengindir, bu sayede LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Demir, selenyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, manganez gibi mineraller ve B6 vitamininden zengindir. Beyaz pirince göre 2 kat daha fazla demir içerir. KABIZ PROBLEMİ OLANLAR MUTLAKA TÜKEMELİ Beyaz ve esmer pirince göre posa içeriği oldukça fazladır. Bu sayede kabızlık problemi yaşayanlar ve insülin direnci/ diyabet hastaları için oldukça iyi bir alternatiftir.