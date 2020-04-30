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Uzmanlar uyardı! Beyin kanamasının ilk belirtisi...

Görme, işitme, öğrenme ve düşünme başta olmak üzere vücudun tüm fonksiyonlarından sorumlu olan ve hayati önem taşıyan beyin, darbe ve çarpmalara karşı kafatası tarafından korunur. İç basınç ve travma gibi durumlarda olur. Beyin kanaması her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlıktır ancak çoğunlukla 50-60 yaş aralığındaki kişiler risk grubundadır. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülen beyin kanaması her yıl yaklaşık 1 milyon kişide görülür. Çoğunlukla ölüme sebep olan beyin kanaması ciddi derecede sakatlıklara da sebep olur. Beyin kanaması kendini kişiye göre değişik şekilde belli eder. Beyin kanamasının genellikle ilk belirtisi kişide oluşan ani ve şiddetli baş ağrısıdır. İşte beyin kanaması ile ilgili tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 30.04.2020 06:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 06:37
Uzmanlar uyardı! Beyin kanamasının ilk belirtisi...

Görme, işitme, öğrenme ve düşünme başta olmak üzere vücudun tüm fonksiyonlarından sorumlu olan ve hayati önem taşıyan beyin, darbe ve çarpmalara karşı kafatası tarafından korunur. İç basınç ve travma gibi durumlarda olur. Beyin kanaması her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlıktır ancak çoğunlukla 50-60 yaş aralığındaki kişiler risk grubundadır. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülen beyin kanaması her yıl yaklaşık 1 milyon kişide görülür. Çoğunlukla ölüme sebep olan beyin kanaması ciddi derecede sakatlıklara da sebep olur. Beyin kanaması kendini kişiye göre değişik şekilde belli eder. Beyin kanamasının genellikle ilk belirtisi kişide oluşan ani ve şiddetli baş ağrısıdır. İşte beyin kanaması ile ilgili tüm merak edilenler…

Uzmanlar uyardı! Beyin kanamasının ilk belirtisi...

Çoğunlukla travma ve kazalar sonucu oluşan beyin kanamaları, hipertansiyon krizine bağlı olarak ya da güneş ışınlarına uzun süreli maruziyeti ile ortaya çıkabiliyor. Yaşamı tehdit eden beyin kanamalarının tanı ve tedavisi, gelişen tıbbi teknoloji ve cerrahi yöntemlerin uygulanmasıyla yapılabiliyor. Bunun yanında, alınabilecek basit önlemlerle riski en aza indirilebiliyor. Uz. Dr. Rodi Sarı Polat, beyin kanamaları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

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Uzmanlar uyardı! Beyin kanamasının ilk belirtisi...

SICAK HAVA TANSİYONUN ZARARLI ETKİLERİNİ ARTIRIYOR

Yaz aylarında güneşin neden olduğu yüksek hava sıcaklığı, hipertansiyonu tetikleyerek beyin içi kanamalara neden olabilmektedir. Beyin damarları yaş ilerledikçe yıpranır ve elastiki özelliklerini kaybeder. Bu nedenle özellikle tansiyonu olan ileri yaştaki kişilerde, özellikle de yaz aylarında, direnci yeterince azalan beyin damarlarında yırtılma ve beyin kanamaları ortaya çıkmaktadır.

Uzmanlar uyardı! Beyin kanamasının ilk belirtisi...

PEK ÇOK NEDEN KANAMAYI TETİKLİYOR

Beyin dokusunun zedelenmesi ya da damarlarının yırtılması sonucu ortaya çıkan ve yaşamsal tehdit oluşturan beyin kanamaları, bazen travmatik bazen de farklı nedenlerle görülmektedir. Başın darbe alması olarak tanımlanan travmalar, darbenin geldiği yer ve kafada yarattığı hasara bağlı olarak oluşabilir.

Uzmanlar uyardı! Beyin kanamasının ilk belirtisi...

Ayrıca hipertansiyon, damar hastalığına bağlı olarak gelişen anevrizmalar, tümörler ile bazı kan hastalıklarında da bu soruna rastlanabilir. Diyabet ve hipertansiyon hastaları ile sigara içenler ve obezite problemi olanların bakımından birinci derecede risk grubunda yer aldığı unutulmamalıdır.

Uzmanlar uyardı! Beyin kanamasının ilk belirtisi...

BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN

Beyin kanamasına işaret edebilen aşağıdaki bazı belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır.

Uzmanlar uyardı! Beyin kanamasının ilk belirtisi...

BUNLAR;

Ani ve şiddetli baş ağrısı,
Bulantı-kusma, konuşma güçlüğü ve baş dönmesi,
Nöbet geçirme,
Görsel bozukluklar,
Kısmi veya tam körlük,
Görme alanı kayıpları,
İnce motor hareket bozuklukları,

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