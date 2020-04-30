Uzmanlar uyardı! Beyin kanamasının ilk belirtisi...

Görme, işitme, öğrenme ve düşünme başta olmak üzere vücudun tüm fonksiyonlarından sorumlu olan ve hayati önem taşıyan beyin, darbe ve çarpmalara karşı kafatası tarafından korunur. İç basınç ve travma gibi durumlarda beyin kanaması olur. Beyin kanaması her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlıktır ancak çoğunlukla 50-60 yaş aralığındaki kişiler risk grubundadır. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülen beyin kanaması her yıl yaklaşık 1 milyon kişide görülür. Çoğunlukla ölüme sebep olan beyin kanaması ciddi derecede sakatlıklara da sebep olur. Beyin kanaması kendini kişiye göre değişik şekilde belli eder. Beyin kanamasının genellikle ilk belirtisi kişide oluşan ani ve şiddetli baş ağrısıdır. İşte beyin kanaması ile ilgili tüm merak edilenler…