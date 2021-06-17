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Haberler Galeri Uzmanlar uyardı! Bu gıdadan uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.06.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:28

Uzmanlar uyardı! Bu gıdadan uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

Günlük hayatta tükettiğimiz sağlığımız için büyük önem arz ediyor. Özellikle sağlığımızı olumsuz bir şekilde etkileyecek besinlerden kaçınarak yerine sağlıklı besinleri koymak en doğrusu olacaktır. Bazı gıdaların yararlı olduğunu düşünsek de sağlığımızı etkileyebilecek oranda kimyasal içerdiği olabiliyor. Peki hangi besinler sinir sistemimizi etkilyerek beyin fonksiyonlarımızın üzerinde önemli bir rol oynuyor? İşte zararlarını bilmediğimiz dikkat çeken besinler...

Uzmanlar uyardı! Bu gıdadan uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

Uzmanlar uyardı! Bu gıdadan uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

TARÇIN

Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

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Uzmanlar uyardı! Bu gıdadan uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

SAFRAN

Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

Uzmanlar uyardı! Bu gıdadan uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

TON BALIĞI

Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.

Uzmanlar uyardı! Bu gıdadan uzak durun... Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

FASULYE

Fasulye zaten bildiğiniz üzere asitli bir . Çok fazla fasulye tüketirseniz, vücudunuz demir gibi mineralleri parçalamakta zorlanacaktır. Bu, beyine kan temini ve anemi gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir.

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