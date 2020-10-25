Uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketirken dikkat!

Hastalıklardan korunmak için besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Ama bazı besinler fazla tüketildiğinde hastalıklardan korumuyor adeta hastalıklara sebep oluyor. Uzmanlar özellikle sağlıklı diye bol bol tükettiğimiz besinlerle ilgili uyarılarda bulundu. porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu. İşte tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gereken besinler…