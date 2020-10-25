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Giriş Tarihi: 25.10.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 08:47

Uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketirken dikkat!

Hastalıklardan korunmak için besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Ama bazı besinler fazla tüketildiğinde hastalıklardan korumuyor adeta hastalıklara sebep oluyor. Uzmanlar özellikle sağlıklı diye bol bol tükettiğimiz besinlerle ilgili uyarılarda bulundu. porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu. İşte tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gereken besinler…

Uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketirken dikkat!

Hastalıklardan korunmak için besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Ama bazı besinler fazla tüketildiğinde hastalıklardan korumuyor adeta hastalıklara sebep oluyor. Uzmanlar özellikle sağlıklı diye bol bol tükettiğimiz besinlerle ilgili uyarılarda bulundu. porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu. İşte tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gereken besinler…

Uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketirken dikkat!

Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri tüketirken bazen aşırıya kaçabiliyoruz. Ancak porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor.

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Uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketirken dikkat!

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.

Uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketirken dikkat!

Kuru bakliyatlar: Fasulye, mercimek, nohut, en çok tüketilen bakliyatlardır. Posa değeri yüksek ve sağlığa oldukça faydalı bir aile olan bakliyatlar, en önemli bitkisel protein kaynağı sınıfında yer alırlar ve hayvansal proteinlerin içerdiği kolesterolü içermezler.

Uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketirken dikkat!

100 gram kuru baklagil yaklaşık olarak; 25 gram protein, 5 gram lif, 1,5 gram yağ içerir. Kalsiyum, demir, B12 vitamini dışındaki B grubu vitaminleri, E vitamini ve bakır içerikleri de yüksek olan baklagiller haftada en az 2 kez tüketilmelidir.

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