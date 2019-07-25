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Uzmanlar uyardı! yaparken önleyen 6 büyük hata

Dengesiz sonucu vücutta biriken yağlar, şişmanlığa ve bazı kronik hastalıklara neden olur. Sağlıklı beslenme kuralları doğrultusunda uygulanan programları kişilerin ideal kilosuna ulaşmasını sağlayarak hem fiziki görünümleri hem de psikolojik durumlarını düzenler. Bazen harfiyen uysak bile diyetten istediğimiz sonucu elde edemeyiz. göre, yaptığımız 6 önemli hata de zorlaştırıyor. İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 11:19
Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

Dengesiz sonucu vücutta biriken yağlar, şişmanlığa ve bazı kronik hastalıklara neden olur. Sağlıklı beslenme kuralları doğrultusunda uygulanan programları kişilerin ideal kilosuna ulaşmasını sağlayarak hem fiziki görünümleri hem de psikolojik durumlarını düzenler. Bazen harfiyen uysak bile diyetten istediğimiz sonucu elde edemeyiz. göre, yaptığımız 6 önemli hata de zorlaştırıyor. İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...

Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

Bugün Dünya Diyetisyenler Günü. Sağlık ve zinde görünme arzusu gibi çeşitli nedenler insanları yapmaya zorluyor. Ancak, diyet yapan kişilerin birçoğu ne kadar dikkat ederlerse etsinler bir türlü istedikleri kiloya ulaşamıyor.

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Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

İngiliz Daily Mirror gazetesi, engelleyen alışkanlıkları ve bunları gidermeye yönelik basit bazı önlemleri sıraladı:

Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

ŞEKERİ AZALTIN

Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata
  • Fazla şeker, kilo almayı tetikleyen ana etken. Vücut, fazla gelen şekeri yağ hücresi olarak tutuyor.
  • Çikolata ve kurabiye yemeyi bıraksanız, bunların yerine bal veya kuru meyve yemeye başlasanız dahil aldığınız şeker miktarı çok daha yüksek olabiliyor.

Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata
  • Aslında ne şekilde olursa olsun, şeker, diyet yapanlar için asla alınmaması gereken gıda maddelerinin başında geliyor.
  • Bunu önlemek için şeker kontrolü yaparak, diyetinizin bir kaydını tutun.
  • Her geçen gün aldığınız şeker miktarını azaltmaya çalışın.
Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

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