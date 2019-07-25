Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

Dengesiz beslenme sonucu vücutta biriken yağlar, şişmanlığa ve bazı kronik hastalıklara neden olur. Sağlıklı beslenme kuralları doğrultusunda uygulanan diyet programları kişilerin ideal kilosuna ulaşmasını sağlayarak hem fiziki görünümleri hem de psikolojik durumlarını düzenler. Bazen harfiyen uysak bile diyetten istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Uzmanlara göre, yaptığımız 6 önemli hata kilo vermeyi de zorlaştırıyor. İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...