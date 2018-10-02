Uzmanlar uyardı! Evinize bile sokmayın...

TRANS YAĞLARIN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

Besinlerle almış olduğumuz doymuş yağların birçok hastalığa yol açtığını söyleyen Doç. Dr. Aydoğan, "Damar sertliği, kalp damar hastalığı, beyin damar hastalıkları ve şeker hastalığı, gebelik döneminde bebek gelişimine engel olarak anne adaylarının düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirmesi gibi sağlığa olumsuz etkileri var. Ayrıca bu zararlı yağlar, anne sütü ile bebeğe geçerek bebeğin gelişimine de olumsuz etki yaratmaktadır. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek alerjik ve immünolojik hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Her yaş grubunda dünyada bir halk sağlığı sorunu haline gelen ve çağımızın hastalığı olan obeziteye neden olmaktadır. Karaciğer fonksiyonlarında bozukluklara ve infertiliteye (kısırlık), ayrıca bilişsel fonksiyonların bozulduğu hastalıkların (alzheimer, parkinson hastalığı, depresyon vb.) görülme sıklığında da artışa neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.