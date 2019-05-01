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Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...

saymakla bitmiyor. Yazın en güzel lezzetlerinden biri olan meyveleri alırken bu hilelere kanmayın. Yaz meyvelerinde hangi hileler nasıl yapılıyor? Ve bu hileleri anlamak mümkün mü? Yazın vazgeçilmez tatlarını nasıl tüketmek gerek? İşte yaz meyvelerindeki görülmeyen hileler...

Giriş Tarihi: 01.05.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.05.2019 10:42
Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...

saymakla bitmiyor. Yazın en güzel lezzetlerinden biri olan meyveleri alırken bu hilelere kanmayın. Yaz meyvelerinde hangi hileler nasıl yapılıyor? Ve bu hileleri anlamak mümkün mü? Yazın vazgeçilmez tatlarını nasıl tüketmek gerek? İşte yaz meyvelerindeki görülmeyen hileler...

Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...

Yaz geldi, birbirinden renkli ve kokuları ile insanı kendinden geçiren tezgahlardaki yerini aldı. Ancak kış meyvelerinin albenisini arttırmak için yapılan hileler farklı yöntemlerle yaz meyvelerinde de uygulanmaya başlandı.

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Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...

Çilekten, muza, kayısıya, kiraza, karpuza kadar birçok yaz meyvesi ne yazık ki sağlık açısından tehlike saçıyor. Peki yaz meyvelerinde hangi hileler nasıl yapılıyor? Ve bu hileleri anlamak mümkün mü? Yazın vazgeçilmez tatlarını nasıl tüketmek gerek?

Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...

ÇİLEK

Rengi ve kokusu ile yaz aylarının vazgeçilmezlerindendir. Daha uzun süre dayanması için çilek üzerinde de diğer meyvelerde olduğu gibi ne yazık ki hormon kullanılmaktadır. Ancak çilekte bekleyen tehlike bununla sınırlı değil.

Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...

Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu, çileğin kokusunun daha cazip hale getirilmesi için oda spreyleri sıkıldığının altını çizerken iyi yıkanmamış çileklerin de böbrekleri tehlikeye soktuğunu belirtti. Kalaycıoğlu, doğal çilek ne kadar yıkanırsa yıkansın ne tadını ne de kokusunu kaybetmiyor. Kokulu sprey sıkılmış çilekler bir iki yıkamada kokusunu kaybediyor ancak spreyin içindeki kanserojen madde ne yaparsanız yapın meyveden arındırılamıyor. Ve bu madde de ne yazık ki kansere açık kapı bırakıyor.

Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...

Çilekteki bir diğer tehlike de böbrek taşı. Eğer çilek iyi yıkanmazsa böbrek taşına neden olabiliyor. Peki, doğal çilek nasıl anlaşılır? Ve böbrek taşına neden olmaması için nasıl arındırılır?

Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...

Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu tezgahları süsleyen kıpkırmızı ve iri çileklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Doğal çileğin küçük ve renginin daha açık olduğuna dikkat çekiyor.Çileğin böbrek taşına neden olmaması için de 20-30 dk suda bekletilmesi ve daha sonra da üç dört kez sudan geçirilmesi gerekiyor.

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