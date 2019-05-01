Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...
Yaz meyvelerinin faydaları saymakla bitmiyor. Yazın en güzel lezzetlerinden biri olan meyveleri alırken bu hilelere kanmayın. Yaz meyvelerinde hangi hileler nasıl yapılıyor? Ve bu hileleri anlamak mümkün mü? Yazın vazgeçilmez tatlarını nasıl tüketmek gerek? İşte yaz meyvelerindeki görülmeyen hileler...
Giriş Tarihi: 01.05.2019
10:39
Güncelleme Tarihi: 01.05.2019
10:42
Yaz meyvelerinin faydaları saymakla bitmiyor. Yazın en güzel lezzetlerinden biri olan meyveleri alırken bu hilelere kanmayın. Yaz meyvelerinde hangi hileler nasıl yapılıyor? Ve bu hileleri anlamak mümkün mü? Yazın vazgeçilmez tatlarını nasıl tüketmek gerek? İşte yaz meyvelerindeki görülmeyen hileler...
Yaz geldi, birbirinden renkli ve kokuları ile insanı kendinden geçiren
meyveler tezgahlardaki yerini aldı. Ancak kış meyvelerinin albenisini arttırmak için yapılan hileler farklı yöntemlerle yaz meyvelerinde de uygulanmaya başlandı.
Çilekten, muza, kayısıya, kiraza, karpuza kadar birçok yaz meyvesi ne yazık ki sağlık açısından tehlike saçıyor. Peki yaz meyvelerinde hangi hileler nasıl yapılıyor? Ve bu hileleri anlamak mümkün mü? Yazın vazgeçilmez tatlarını nasıl tüketmek gerek?
ÇİLEK
Rengi ve kokusu ile yaz aylarının vazgeçilmezlerindendir. Daha uzun süre dayanması için çilek üzerinde de diğer meyvelerde olduğu gibi ne yazık ki hormon kullanılmaktadır. Ancak çilekte bekleyen tehlike bununla sınırlı değil.
Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu, çileğin kokusunun daha cazip hale getirilmesi için oda spreyleri sıkıldığının altını çizerken iyi yıkanmamış çileklerin de böbrekleri tehlikeye soktuğunu belirtti. Kalaycıoğlu, doğal çilek ne kadar yıkanırsa yıkansın ne tadını ne de kokusunu kaybetmiyor. Kokulu sprey sıkılmış çilekler bir iki yıkamada kokusunu kaybediyor ancak spreyin içindeki kanserojen madde ne yaparsanız yapın meyveden arındırılamıyor. Ve bu madde de ne yazık ki kansere açık kapı bırakıyor.
Çilekteki bir diğer tehlike de böbrek taşı. Eğer çilek iyi yıkanmazsa böbrek taşına neden olabiliyor. Peki, doğal çilek nasıl anlaşılır? Ve böbrek taşına neden olmaması için nasıl arındırılır?
Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu tezgahları süsleyen kıpkırmızı ve iri çileklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Doğal çileğin küçük ve renginin daha açık olduğuna dikkat çekiyor.Çileğin böbrek taşına neden olmaması için de 20-30 dk suda bekletilmesi ve daha sonra da üç dört kez sudan geçirilmesi gerekiyor.