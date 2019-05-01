Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki büyük tehlike...

Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu, çileğin kokusunun daha cazip hale getirilmesi için oda spreyleri sıkıldığının altını çizerken iyi yıkanmamış çileklerin de böbrekleri tehlikeye soktuğunu belirtti. Kalaycıoğlu, doğal çilek ne kadar yıkanırsa yıkansın ne tadını ne de kokusunu kaybetmiyor. Kokulu sprey sıkılmış çilekler bir iki yıkamada kokusunu kaybediyor ancak spreyin içindeki kanserojen madde ne yaparsanız yapın meyveden arındırılamıyor. Ve bu madde de ne yazık ki kansere açık kapı bırakıyor.