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Galeri Uzmanlar uyardı: Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız dikkat!
Giriş Tarihi: 02.04.2021
08:43 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
08:57
Uzmanlar uyardı: Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız dikkat!
Yumurta, günlük hayatta tüketilen en önemli besin kaynakları arasında yer alıyor. Birçok kişi yumurta aldığı zaman, yumurtanın kartonunu atarak buzdolabına yerleştiriyor. Peki bu yapılan doğru mu? Yumurta kartonu sadece kırılmaması için mi var? Yoksa başka bir işleve mi sahip? İşte merak edilen soruların cevabı...
YUMURTALARI KARTONUNDAN ÇIKARIRSAK...
Karton yumurtaları korur. Ancak kartonun bir başka işlevi var. Buzdolabında bulunan yiyeceklerin kokularının yumurtaya gözeneklerden geçmesini önlüyor.
Ayrıca pişmemiş
yumurta kabuklarında çeşitli bakteriler bulunuyor. Yumurtaları kartonundan çıkarırsak, buzdolabında temas ettiği farklı yiyeceklere bu bakterileri geçirebilir.
SON KULLANMA TARİHLERİ...
Ancak
yumurta piştikten sonra kabuğundaki ve kendisindeki bakteri riski ortadan kalkar. Ayrıca kutuların üzerinde son kullanma tarihleri bulunduğu için yumurtayı ne zaman aldığınızı ve ne zamana kadar tüketmeniz gerektiğini atlamamış olursunuz.
YUMURTANIN TAZE Mİ BAYAT MI OLDUĞUNU NASIL ANLAŞILIR?
Büyükçe ve su dolu bir bardağa konulan
yumurta suya batıp yatay duruyorsa taze, yarı yatay durursa 8-10 günlük, suyun yüzeyine çıkıyorsa bayat demektir.
BAYAT YUMURTA KIRILDIĞINDA...
Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze
yumurta kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır ya da dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir.