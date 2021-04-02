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Giriş Tarihi: 02.04.2021 08:43 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 08:57

Uzmanlar uyardı: Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız dikkat!

, günlük hayatta tüketilen en önemli kaynakları arasında yer alıyor. Birçok kişi yumurta aldığı zaman, yumurtanın kartonunu atarak buzdolabına yerleştiriyor. Peki bu yapılan doğru mu? Yumurta kartonu sadece kırılmaması için mi var? Yoksa başka bir işleve mi sahip? İşte merak edilen soruların cevabı...

Uzmanlar uyardı: Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız dikkat!

YUMURTALARI KARTONUNDAN ÇIKARIRSAK...

Karton yumurtaları korur. Ancak kartonun bir başka işlevi var. Buzdolabında bulunan yiyeceklerin kokularının yumurtaya gözeneklerden geçmesini önlüyor.

Uzmanlar uyardı: Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız dikkat!

Ayrıca pişmemiş kabuklarında çeşitli bakteriler bulunuyor. Yumurtaları kartonundan çıkarırsak, buzdolabında temas ettiği farklı yiyeceklere bu bakterileri geçirebilir.

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Uzmanlar uyardı: Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız dikkat!

SON KULLANMA TARİHLERİ...

Ancak piştikten sonra kabuğundaki ve kendisindeki bakteri riski ortadan kalkar. Ayrıca kutuların üzerinde son kullanma tarihleri bulunduğu için yumurtayı ne zaman aldığınızı ve ne zamana kadar tüketmeniz gerektiğini atlamamış olursunuz.

Uzmanlar uyardı: Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız dikkat!

YUMURTANIN TAZE Mİ BAYAT MI OLDUĞUNU NASIL ANLAŞILIR?

Büyükçe ve su dolu bir bardağa konulan suya batıp yatay duruyorsa taze, yarı yatay durursa 8-10 günlük, suyun yüzeyine çıkıyorsa bayat demektir.

Uzmanlar uyardı: Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız dikkat!

BAYAT YUMURTA KIRILDIĞINDA...

Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır ya da dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir.

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