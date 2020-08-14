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Uzmanlar vişnenin bilinmeyen faydasını açıkladı! Uyumadan 2 saat önce yerseniz…

Yaz mevsiminde pazar tezgahlarında bolca gördüğümüz ve reçel, marmelat ile meyve suyunda sıkça kullanılan , damağımızda bıraktığı unutulmaz lezzetin yanı sıra sağlığımız üzerinde de önemli bir rol oynuyor! Özellikle potasyum, lif, C vitamini ve uyku hormonu olarak da bilinen melatonin bakımından zengin bir meyve olan vişne, yüksek antioksidan içeriğiyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, " pandemisinde sağlığımızı korumak için tüketmemiz gereken besinlerden biri, içerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendiren vişne olabilir" diyerek sözlerine şöyle devam etti; "Günlük 1 porsiyon meyve hakkımızı vişneden yana kullanmak bağışıklığımızı güçlendirir. Toplamda 100 gram olan 20 adet orta boy vişne 1 porsiyon meyve yerine geçerken, sadece 60 kalori içeriyor. Ancak vişne asidik bir meyve olduğu için aç karnına tüketildiği zaman mide yanmalarına yol açabiliyor. Bu nedenle vişneyi öğle yemeğinin ardından ara öğünlerde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır" Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu vişnenin 7 önemli faydasını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 10:26
Uzmanlar vişnenin bilinmeyen faydasını açıkladı! Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz…

Yaz mevsiminde pazar tezgahlarında bolca gördüğümüz ve reçel, marmelat ile meyve suyunda sıkça kullanılan , damağımızda bıraktığı unutulmaz lezzetin yanı sıra sağlığımız üzerinde de önemli bir rol oynuyor! Özellikle potasyum, lif, C vitamini ve uyku hormonu olarak da bilinen melatonin bakımından zengin bir meyve olan vişne, yüksek antioksidan içeriğiyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı oluyor. Beslenme ve , " pandemisinde sağlığımızı korumak için tüketmemiz gereken besinlerden biri, içerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendiren vişne olabilir" diyerek sözlerine şöyle devam etti; "Günlük 1 porsiyon meyve hakkımızı vişneden yana kullanmak bağışıklığımızı güçlendirir. Toplamda 100 gram olan 20 adet orta boy vişne 1 porsiyon meyve yerine geçerken, sadece 60 kalori içeriyor. Ancak vişne asidik bir meyve olduğu için aç karnına tüketildiği zaman mide yanmalarına yol açabiliyor. Bu nedenle vişneyi öğle yemeğinin ardından ara öğünlerde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır" Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu vişnenin 7 önemli faydasını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Uzmanlar vişnenin bilinmeyen faydasını açıkladı! Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz…

DİYABET HASTALIĞINDA SAĞLIKLI BİR ARA ÖĞÜN

Diyabet hastalığı denildiğinde akla ilk gelen şey, meyvelerden uzak durmak oluyor. "Ancak sağlıklı bir beslenme planında bütün meyveler yer almalı" diyen Beslenme ve , şu bilgileri veriyor: "Burada önemli olan, meyveyi porsiyonuna uygun olarak tüketmek.

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Uzmanlar vişnenin bilinmeyen faydasını açıkladı! Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz…

Diyabetli kişiler günlük diyetlerine 20 adet eklediklerinde; vişnenin içeriğindeki antosiyaninler pankreasın insülin üretimini artırarak kan şekerinin düşmesine katkı sağlayabiliyor. Böylelikle kan şekerinin sağlıklı seviyede kalması kolaylaşıyor ve diyabetin yaratabileceği olumsuz etkiler de hafifliyor"

Uzmanlar vişnenin bilinmeyen faydasını açıkladı! Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz…

UYKUYU DÜZENLİYOR

Uyku zamanı geldiğinde beyne sinyal gönderen bir hormon olan melatoninin seviyesi ilerleyen yaşla birlikte düşmeye başlıyor. Bu yüzden yaş aldıkça insomnia adı verilen uykusuzluk hastalığına yakalanma riskimiz artıyor. Üstelik pandemisi nedeniyle yaşadığımız stres, uykusuzluğu da tetikliyor! Yapılan araştırmalara göre, içerdiği melatonin hormonuyla uykuyu düzenliyor. Dolayısıyla uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, yatağa girmeden 2 saat önce 20 adet vişneyi günlük beslenme rutinine eklemenizde fayda var.

Uzmanlar vişnenin bilinmeyen faydasını açıkladı! Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ

Bağışıklık sistemi; hastalık oluşturan hücreleri, mikropları tanımlayıp öldürerek hastalıklara karşı koruma sağlayan organizmadaki tüm biyolojik yapılar ve işlemlerdir. Etkili ve yeterli bir bağışıklık yanıtında, diyetle yeterli miktarlarda antioksidan alımı oldukça önem taşıyor. Antioksidan maddelerin başında gelen C vitamini vişnede fazlaca bulunuyor. 200 gram (2 porsiyon meyve), günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın yüzde 40'ını tek başına karşılayabiliyor.

Uzmanlar vişnenin bilinmeyen faydasını açıkladı! Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz…

KALP SAĞLIĞINI KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Organlarımızın oksijen kullanma kabiliyeti yaşlanmamızın bir parçası olarak azalıyor. Bu da damar sağlığımızın bozulmasına sebep oluyor. Polifenol bakımından en zengin meyvelerden biri olan , kalp-damar hastalıkları gibi yaşa bağlık sağlık problemlerinin başlangıcını geciktirmede veya ilerlemesini durdurmada etkili oluyor.

Uzmanlar vişnenin bilinmeyen faydasını açıkladı! Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz…

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Yapılan çalışmalar; günde 1 bardak suyunu düzenli olarak tüketmenin, içerisindeki antosiyaninler sayesinde, hafif-orta derece demansı olan ileri yaştaki yetişkinlerde hafızayı ve düşünme, hissetme, öğrenme, anımsama, karar verme ile problem çözme gibi zihinsel süreçleri güçlendirdiğini ortaya koydu.

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