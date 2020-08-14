Uzmanlar vişnenin bilinmeyen faydasını açıkladı! Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz…

Yaz mevsiminde pazar tezgahlarında bolca gördüğümüz ve reçel, marmelat ile meyve suyunda sıkça kullanılan vişne, damağımızda bıraktığı unutulmaz lezzetin yanı sıra sağlığımız üzerinde de önemli bir rol oynuyor! Özellikle potasyum, lif, C vitamini ve uyku hormonu olarak da bilinen melatonin bakımından zengin bir meyve olan vişne, yüksek antioksidan içeriğiyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, "COVİD-19 pandemisinde sağlığımızı korumak için tüketmemiz gereken besinlerden biri, içerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendiren vişne olabilir" diyerek sözlerine şöyle devam etti; "Günlük 1 porsiyon meyve hakkımızı vişneden yana kullanmak bağışıklığımızı güçlendirir. Toplamda 100 gram olan 20 adet orta boy vişne 1 porsiyon meyve yerine geçerken, sadece 60 kalori içeriyor. Ancak vişne asidik bir meyve olduğu için aç karnına tüketildiği zaman mide yanmalarına yol açabiliyor. Bu nedenle vişneyi öğle yemeğinin ardından ara öğünlerde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır" Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu vişnenin 7 önemli faydasını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.