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Uzmanlardan önemli uyarı! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz!

Besinleri yalnızca yararlı besinler ve zararlı besinler olarak sınıflandırmak doğru değil. Food and Drug Administration'ın yayımladığı raporda en açıklandı. Rapora göre, bazı besinler riskli besinler grubunda yer alıyor. Riskli besinlerin bir kısmının içeriğindeki zararlı maddeler sebebiyle hastalıklara hatta ölüme bir kısmının ise alerji gibi rahatsızlıklara sebep olduğu belirtiliyor. Peki, riskli besinler hangileridir? Riskli besinlerin sebep olduğu rahatsızlıklar nelerdir? İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken riskli besinler...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 09:22
Uzmanlardan önemli uyarı! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz!

Besinleri yalnızca yararlı besinler ve zararlı besinler olarak sınıflandırmak doğru değil. Food and Drug Administration'ın yayımladığı raporda en açıklandı. Rapora göre, bazı besinler riskli besinler grubunda yer alıyor. Riskli besinlerin bir kısmının içeriğindeki zararlı maddeler sebebiyle hastalıklara hatta ölüme bir kısmının ise alerji gibi rahatsızlıklara sebep olduğu belirtiliyor. Peki, riskli besinler hangileridir? Riskli besinlerin sebep olduğu rahatsızlıklar nelerdir? İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken riskli besinler...

Uzmanlardan önemli uyarı! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz!

FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

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Uzmanlardan önemli uyarı! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz!

Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.

İşte en riskli besinler...

Uzmanlardan önemli uyarı! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz!

TON BALIĞI

Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.

Uzmanlardan önemli uyarı! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz!

Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

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