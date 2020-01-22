Uzmanlardan uyarı! Beyin kanamasına sebep oluyor...

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan tarçının aşırı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Piyasada son zamanlarda kalitesi düşük ve ucuz tarçınların kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Normalde 'seylan' tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve çıkarıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor" dedi. Sıkça tüketilen tarçınla ilgili uyarılarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tüketilmeden önce ne yapılması gerektiğini aktardı. İşte ayrıntılar…