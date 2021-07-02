Giriş Tarihi: 02.07.2021 09:17Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 09:23
Uzmanlardan uyarı... Onlarca farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı!
Birçok besin sağlığa faydalarıyla hastalıkların tedavisini kolaylaştırırken bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi adeta hastalık saçıyor. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler doğru pişirme teknikleri uygulanmadan tüketildiğinde onlarca hastalığı beraberinde getiriyor. İşte yanlış miktarda ve yanlış pişirilme tekniğiyle hazırlanan besinlerin vücuda zararları...