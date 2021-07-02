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Haberler Galeri Uzmanlardan uyarı... Onlarca farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 02.07.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 09:23

Uzmanlardan uyarı... Onlarca farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı!

Birçok besin sağlığa faydalarıyla hastalıkların tedavisini kolaylaştırırken bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi adeta hastalık saçıyor. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler doğru pişirme teknikleri uygulanmadan tüketildiğinde onlarca hastalığı beraberinde getiriyor. İşte yanlış miktarda ve yanlış pişirilme tekniğiyle hazırlanan besinlerin vücuda zararları...

Uzmanlardan uyarı... Onlarca farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı!

"Dünyanın en kötü kokan meyvesi" diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya'da böyle bir olay yaşandı.

Uzmanlardan uyarı... Onlarca farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı!

Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.

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Uzmanlardan uyarı... Onlarca farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı!

Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlardan uyarı... Onlarca farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı!

Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı.

Uzmanlardan uyarı... Onlarca farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı!

Ravent ya da ışkın diye bilinen meyvenin sapları tek başına ya da birçok meyveli tatlının içinde zevkle tüketiliyor. Ancak bu bitkinin yaprakları güçlü bir zehir taşıyor.

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