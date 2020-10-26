Uzmanlardan uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Bazı besinler vücuttaki hastalıkların tedavisini kolaylaştırırken bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi adeta hastalık saçıyor! Uzmanlar, doğru pişirme teknikleri kullanılmadığında veya fazla miktarda tüketildiğinde ölümcül olabilen besinler konusunda uyarılarda bulunuyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediğinde adeta zehir saçan besinler...