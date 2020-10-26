Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Uzmanlardan uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Uzmanlardan uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Bazı besinler vücuttaki hastalıkların tedavisini kolaylaştırırken bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi adeta hastalık saçıyor! Uzmanlar, doğru pişirme teknikleri kullanılmadığında veya fazla miktarda tüketildiğinde ölümcül olabilen besinler konusunda uyarılarda bulunuyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediğinde adeta zehir saçan besinler...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:30
Uzmanlardan uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Bazı besinler vücuttaki hastalıkların tedavisini kolaylaştırırken bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi adeta hastalık saçıyor! Uzmanlar, doğru pişirme teknikleri kullanılmadığında veya fazla miktarda tüketildiğinde ölümcül olabilen besinler konusunda uyarılarda bulunuyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediğinde adeta zehir saçan besinler...

Uzmanlardan uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

"Dünyanın en kötü kokan meyvesi" diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya'da böyle bir olay yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlardan uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.

Uzmanlardan uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlardan uyarı! Onlarca hastalığa sebep oluyor!

Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı.

SON DAKİKA