Uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! İşte kanser hücrelerini öldüren mucizevi besin...

Günümüzün en önemli hastalıklarından biri olan kanser üzerine birçok araştırmalar yapılıyor. Kanser hücrelerine yönelik yapılan bu araştırmalar sonucunda siyah bal besininin kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit, Kazdağları'nın endemik bitkilerinden ve meşe palamudu ağacının akıntısından beslenen arılardan elde edilen siyah balın, kanser hücrelerini öldürme özelliğini keşfetti. Peki bu siyah bal nedir? işte kanser hücrelerini yok eden siyah bal üzerine o çalışma ve detayları...