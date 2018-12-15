Haberler Galeri Virüs ve bakterilere kalkan oluyor...Haftada en az iki kez tüketin! Virüs ve bakterilere kalkan oluyor...Haftada en az iki kez tüketin! Yüksek kalitede protein kaynağı olması yanı sıra lezzetiyle de sofralarımızda yer bulmayı hakeden hindi etinin bu faydalarını öğrendiğinizde onu daha da çok seveceksiniz.İşte haftada en az iki defa tüketilmesi önerilen hindi etinin sağlımıza faydaları... Giriş Tarihi: 15.12.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 15:28
Hindi etini haftada en az iki kez tüketmenizi tavsiye ederim. Yüksek kalitede protein kaynağı olmasının yanında vücutta üretemediğimiz elzem aminoasitlerin hepsini yeterli miktarda içeriyor
Hindi etini, kırmızı et ve tavuk etine alternatif olarak tüketmeniz sağlığınıza olumlu etki sağlar. Kırmızı ete kıyasla kolesterol, yağ ve bağ doku oranı daha düşüktür. Yağ içeriği tavuk etinden yaklaşık yüzde 8 daha az, protein içeriği miktarı ise daha yüksektir. Hindi etleri gevrek ve ince yapılıdır, kendine has farklı bir lezzete sahiptir.
Özellikle çocukların ve gençlerin bedensel, zihinsel gelişimi için sofralarınızda hindiye yer açmanızı öneririm. Ayrıca düzenli ve yoğun antrenman yapıyorsanız vücutta yapım aktivitelerini ve kas yoğunluğunu artırmak için
hindi eti sizin için süper bir hayvansal besin kaynağı olacaktır.
Hindi olgunlaştıkça etinin rengi koyulaşmaktadır. But ve kanat bölgeleri koyu renkli iken göğüs bölgesi daha açık renklidir. But, kanat kısımlarının yağ miktarı ve kalorisi, göğüs etine göre daha düşüktür ancak vitamin ve mineralleri, özellikle demiri daha fazla içerir. Bu nedenle derisiz olmak şartıyla hindi etinin her yerini tüketebilirsiniz. Ancak hindi füme, salam, sosis gibi ürünlerde kanserojen etkiye sahip sodyum nitrat maddesi bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Ülkemizde hindi etleri besin güvenliğini sağlayan hijyenik koşullar çerçevesinde hazırlanmakta, dağıtım ve satış aşamalarında soğuk zincir sağlanmaktadır. Bu nedenle paketli ve marka hindileri güvenle tüketebilirsiniz.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Potasyum, selenyum ve kalsiyum içeriği ile tam bir sağlık deposudur. 1 porsiyon (80 gram) hindi tükettiğinizde virüs ve bakterilere karşı vücut savunması oluşturan süper mineral selenyumun günlük almanız gereken miktarının yaklaşık olarak çeyreğini karşılamış olursunuz. Ayrıca hindi eti sağladığı kalsiyum ve potasyum ile vücudunuzdaki bağışıklık hücrelerini aktive eder. Bu sayede yorgunluk ve halsizlik hissetmez, soğuk algınlığı ve iltihabi hastalıklardan korunursunuz. Zerdeçallı hindi çorbası (1 porsiyon) MALZEMELER
50 gram
hindi eti Yarım taze enginar Yarım küçük boy kuru soğan 2 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı tane karabiber 1 tatlı kaşıgı pul biber 1 tatlı kaşığı zerdeçal Yarım limon YAPILIŞI: Tüm malzemeleri düdüklü tencerede az su ekleyerek pişirin. Ardından mutfak robotundan geçirin. Tane karabiber ve pul biber ekleyip bol limon suyuyla servis edin. DEPRESYONUN DOĞAL İLACI Proteinlerin yapıtaşı olan en önemli aminoasitlerden triptofanı bolca içermektedir. Triptofan mutlu, canlı ve zinde olmanızı sağlayan ve beyinde bulunan bir nörotransmitter olan serotoninin ön maddesidir. Triptofanın serotonine dönüşümü için vücutta B6 vitamini gereklidir. Bu nedenle triptofandan zengin hindiyi, B 6 vitamininden zengin tahıl ve kurubaklagiller ile kombine edip yerseniz depresyon, stres, anksiyete gibi rahatsızlıkları önleyici etki elde edersiniz. Hindi eti suda çözünür özelliğe sahip, birçok biyolojik fonksiyona sahip özel bir mikro besin öğesi olan kolin içeriğine de sahip. Kolin, duygudurumunu olumlu etkileyen ve sinir sistemi fonksiyonunu kontrol eden asetilkolin üretimini sağlar.