Virüs ve bakterilere kalkan oluyor...Haftada en az iki kez tüketin!

Hindi olgunlaştıkça etinin rengi koyulaşmaktadır. But ve kanat bölgeleri koyu renkli iken göğüs bölgesi daha açık renklidir. But, kanat kısımlarının yağ miktarı ve kalorisi, göğüs etine göre daha düşüktür ancak vitamin ve mineralleri, özellikle demiri daha fazla içerir. Bu nedenle derisiz olmak şartıyla hindi etinin her yerini tüketebilirsiniz. Ancak hindi füme, salam, sosis gibi ürünlerde kanserojen etkiye sahip sodyum nitrat maddesi bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Ülkemizde hindi etleri besin güvenliğini sağlayan hijyenik koşullar çerçevesinde hazırlanmakta, dağıtım ve satış aşamalarında soğuk zincir sağlanmaktadır. Bu nedenle paketli ve marka hindileri güvenle tüketebilirsiniz.