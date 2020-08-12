Vücudu temizliyor! Bu besin hastalık bırakmıyor...

Doğal bir mucize olarak adlandırılan ve son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 'Glutatyon' nedir? Glutatyon, önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleyen bir antioksidandır. Vücudu temizleyen ve hücreleri koruyan glutatyonun vücutta azalmasıyla birçok sağlık problemi ortaya çıkar. Glutatyonun, vücudun çöpçüsü olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Vücutta azalmaya başladığında kalp damardan kansere pek çok ölümcül hastalığa neden olabilir" diyerek Glutatyon ile ilgili bilgiler verdi.